Міністр оборони Ізраїля Йоав Галлант попередив, що конфлікт на Близькому Сході може тривати довго. Цю заяву він зробив після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє CNN.

Це буде довга війна. Ціна буде високою, але ми переможемо заради Ізраїля, єврейського народу і тих цінностей, у які вірять обидві країни, - сказав Галлант.

Проте Ентоні Блінкен запевнив народ Ізраїля, що вони завжди матимуть підтримку США.

США мають глибоку прихильність до прав Ізраїлю, насправді, його зобов’язання захищати себе та захищати свій народ, - наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном.