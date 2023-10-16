У Міноборони Ізраїля заявили, що війна буде "довгою" [ Редагувати ]
Міністр оборони Ізраїля Йоав Галлант попередив, що конфлікт на Близькому Сході може тривати довго. Цю заяву він зробив після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомляє CNN.
Це буде довга війна. Ціна буде високою, але ми переможемо заради Ізраїля, єврейського народу і тих цінностей, у які вірять обидві країни, - сказав Галлант.
Проте Ентоні Блінкен запевнив народ Ізраїля, що вони завжди матимуть підтримку США.
США мають глибоку прихильність до прав Ізраїлю, насправді, його зобов’язання захищати себе та захищати свій народ, - наголосив держсекретар США.
Нагадаємо, ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном.
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