Сигнал проігнорували: стало відомо, хто взяв на себе відповідальність за прорив ХАМАСу в Ізраїль [ Редагувати ]
Керівник служби безпеки Ізраїлю "Шин Бет" Ронен Бар взяв на себе відповідальність за те, що контррозвідка не здатна була вчасно виявити підготовку ХАМАСу до нападу на Ізраїль 7 жовтня. За кілька годин перед нападом ХАМАСу розвідка виявила надзвичайну активність в Газі, проте сигнал було проігноровано.
Згідно з інформацією The Times of Israel, Бар надіслав листа співробітникам спецслужби, в якому висловив своє ставлення до трагедії.
Попри серію заходів, які ми провели, на жаль, у суботу (7 жовтня) ми не змогли дати достатнє попередження, яке б дозволило зірвати атаку. Відповідальність за це лежить на мені, як тому, хто очолює організацію. Час для розслідування буде. Зараз ми боремося, - йдеться в листі.
Відомо, що за декілька годин до атаки ізраїльська розвідка зафіксувала надзвичайну активність у секторі Газа, що призвело до проведення численних телефонних розмов між високопосадовцями в Ізраїлі. Однак, в остаточному підсумку, попередження було ігнороване.
Проте, Бар особисто відправився до штаб-квартири "Шин Бет" та взяв на себе ініціативу щодо розгортання невеликої групи оперативників біля кордону з сектором Газа, у очікуванні можливого "невеликого" нападу. Відомо, що 7 жовтня в результаті подій загинули принаймні 10 працівників "Шин Бет".
Нагадаємо, міністр оборони Ізраїля Йоав Галлант попередив, що конфлікт на Близькому Сході може тривати довго. Цю заяву він зробив після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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