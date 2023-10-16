Окупанти скинули на Херсонщину 15 керованих авіабомб, чотири - на передмістя Херсона - ОВА (відео)

Близько 10 години ранку окупанти випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури. Ще 11 КАБів прилетіли по чотирьох населених пунктах Бериславського району. Вдень 15 жовтня ворог знову скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті Херсона