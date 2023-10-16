росіяни атакували Херсонську область з пʼяти винищувачів [ Редагувати ]
У понеділок, 16 жовтня, п'ять військових літаків російських збройних сил використали авіабомби проти Херсонської області.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Попередньо, було здійснено удар з використанням дев'яти керованих авіабомб на чотирьох населених пунктах у Бериславському районі.
Інформація про можливих постраждалих та зруйновані об'єкти наразі перевіряється.
Нагадаємо, російські загарбники вночі 16 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 і ракетами.
Загалом ворог завдав 10 ракетних ударів, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Вночі про вибухи повідомляли у Дніпрі, Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.
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