Браузер Google завжди відзначався високими вимогами до ресурсів системи, що призводило до значного споживання батареї ноутбука та смартфона, і часом сповільнювало роботу навіть настільних комп'ютерів. Нова функція у Chrome дозволяє користувачам дізнатися, скільки оперативної пам'яті "вживає" кожна окрема вкладка.

Ця функція працює в реальному часі, і для отримання інформації, досить навести курсор на заголовок вкладки у верхній частині браузера, повідомляє портал Windows Latest.

За задумом компанії, це нововведення має переконати найбільш скептичних користувачів, що збільшене споживання оперативної пам'яті (ОЗУ), яке вже стало мемом, передусім пов'язане з конкретними веб-ресурсами, а не самим браузером.

Ця можливість може стати особливо корисною для власників ноутбуків, де споживання оперативної пам'яті впливає на швидкодію пристрою та тривалість автономної роботи. Тепер вони мають можливість в реальному часі визначати, які веб-сторінки вимагають більше ресурсів та ефективніше розподіляти навантаження.

Функція вже повинна бути доступною для всіх користувачів Chrome. Якщо у вас її немає, ви можете ввімкнути її вручну. Для цього скопіюйте в адресний рядок Chrome://flags, натисніть Enter і увімкніть Show memory usage in hovercards.

Нагадаємо, американська корпорація Google додала у пошуковий рядок Google Search Generative Experience (SGE) тестову версію генератора зображень на основі ШІ-моделі Imagen.