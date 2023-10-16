У браузері Chrome зʼявилась нова корисна функція [ Редагувати ]
Браузер Google завжди відзначався високими вимогами до ресурсів системи, що призводило до значного споживання батареї ноутбука та смартфона, і часом сповільнювало роботу навіть настільних комп'ютерів. Нова функція у Chrome дозволяє користувачам дізнатися, скільки оперативної пам'яті "вживає" кожна окрема вкладка.
Ця функція працює в реальному часі, і для отримання інформації, досить навести курсор на заголовок вкладки у верхній частині браузера, повідомляє портал Windows Latest.
За задумом компанії, це нововведення має переконати найбільш скептичних користувачів, що збільшене споживання оперативної пам'яті (ОЗУ), яке вже стало мемом, передусім пов'язане з конкретними веб-ресурсами, а не самим браузером.
Ця можливість може стати особливо корисною для власників ноутбуків, де споживання оперативної пам'яті впливає на швидкодію пристрою та тривалість автономної роботи. Тепер вони мають можливість в реальному часі визначати, які веб-сторінки вимагають більше ресурсів та ефективніше розподіляти навантаження.
Функція вже повинна бути доступною для всіх користувачів Chrome. Якщо у вас її немає, ви можете ввімкнути її вручну. Для цього скопіюйте в адресний рядок Chrome://flags, натисніть Enter і увімкніть Show memory usage in hovercards.
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