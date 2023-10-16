У Брюсселі сталася стрілянина: нападник може бути причетним до "Ісламської держави" [ Редагувати ]
У Брюсселі, в районі площі Сентелетт, в понеділок ввечері сталася стрілянина, яка призвела до загибелі двох осіб. Про це повідомляє RTBF.
За попередніми даними, які були підтверджені бельгійською поліцією, приблизно о 19:15 за місцевим часом у Брюсселі пролунали постріли. На місце події прибула значна кількість екстрених служб.
На фотографіях, зроблених місцевим жителем, видно чоловіка у флуоресцентній помаранчевій куртці та білому шоломі, який тримає зброю в руках і від'їжджає на скутері з місця події.
Правоохоронці зараз активно розшукують підозрюваних у стрілянині, але наразі невідомо, чи вони мають справу з однією особою, чи декількома. Водночас, за інформацією Le Soir, версія про терористичний акт наразі є в приорітеті для бельгійських правоохоронців, оскільки відеозаписи, розміщені в Інтернеті, свідчать про можливу причетність нападника до "Ісламської держави".
Інформація про осіб, які загинули, поки не встановлена точно, але, згідно із повідомленням Sky News, обидві жертви були одягнуті у футболки шведської збірної напередодні відбіркового матчу до Євро проти Бельгії, який має відбутись у Брюсселі пізніше в понеділок.
Нагадаємо, міністр оборони Ізраїля Йоав Галлант попередив, що конфлікт на Близькому Сході може тривати довго. Цю заяву він зробив після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
по темі
Невідомі знову пограбували могилу пілота "Джуса" та вкрали шефрони
Колишній президент Фінляндії, лауреат Нобелівської премії миру 2008 року Мартті Ахтісаарі помер у віці 86 років
14 жовтня на 80-му році життя через важку хворобу зупинилося серце видатного українського оперного співака, педагога, народного артиста України Олександра Андрійовича Вострякова
У неділю, 15 жовтня, два підриви на мінах сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині. У Баштанському районі Миколаївської області діти гралися у полі за селом. Внаслідок вибуху міни загинув 14-річний хлопчик, його 12-річного товариша травмовано
15 жовтня в Києві на Мінському масиві було виявлено тіло 12-річної дівчинки