Нацгвардійці вразили дроном російську вишку РЕБ (відео) [ Редагувати ]
Українські військові успішно ліквідували російську вежу радіоелектронної боротьби на напрямку Куп'янська. Це було досягнуто завдяки удару дроном.
Відповідне відео Національна гвардія України опублікувала у своєму Telegram.
Як зазначили у НГУ, вежу знищили аеророзвідники "Кондор" першої президентської бригади Нацгвардії "Буревій".
Нагадаємо, у понеділок, 16 жовтня, п'ять військових літаків російських збройних сил використали авіабомби проти Херсонської області.
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