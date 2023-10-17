Помер український шоумен, учасник КВК, відомий донеччанин Сергій Сивохо. Про це повідомляють донецькі пабліки з посиланням на доцента факультету світової політики МДУ ім. М.В. Ломоносова Ганну Ревякіну.

Офіційно інформацію ще не підтверджена, однак у Вікіпедії вже з'явилася дата його смерті - 16 жовтня 2023 року.

Інформації про причини того, що сталося, поки що немає. Сергію Сивохо було 54 роки, він давно і довго хворів. Гуморист завжди вирізнявся великою тілобудовою, однак останнім часом сильно схуд. В одному з інтерв'ю він розповідав:

В 2017-м у меня вдруг из ниоткуда взялась язва. Я просто стал терять силы, и не понимал, что происходит. Я не мог встать. И когда меня забрала скорая, я в то время потерял три литра крови, уже нельзя было проводить полосную операцию и мне все это через пищевод, извините за подробности, заваривали. Сказали, что давайте или худеть, или до свидания.

Сергій Сивохо родом з Донецька. Він був одним з кращих гравців КВК і отримав широку популярність ще у СРСР. Він першим показав в КВК музичну пародію. Часто жартував над Луї Армстронгом, Сергієм Криловим, Володимиром Пресняковим-молодшим та іншими.

На початку 2000-х Сивохо вів телепрограми та працював на російському та українському телебаченні. У 2012 році переїхав з Донецька до Києва та став продюсером студії "Квартал 95".

Працював телеведучим на проэктах "Як стати зіркою", "Моя хата скраю", був креативним продюсером програми "Велика різниця по-українськи".

Був капітаном команди телеканалу "Інтер" в проєкті "Що? Де? Коли?" та ведучим програми "Вирваний з натовпу" на тому ж каналі. У 2015-2017 та 2019 роках був членом журі проєкту "Ліга сміху" ("1+1").

У 2014 році Сивохо брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції Гідності. Під час президентських виборів 2019 року активно підтримував Володимира Зеленського. Він так це пояснював:

Когда Владимир Александрович решил идти в политику, мне понравилась эта идея, потому что то, что творилось у нас при Порошенко... Я, как выходец из Донбасса, не принимаю ситуации, которая сложилась на востоке Украины. Я считаю предыдущую власть полностью виноватой в этой ситуации и в том, что вообще происходит у нас в стране.

У 2019 році балотувався від партії "Слуга народу" по округу №49 (Костянтинівка та Дружківка, Донеччина), однак програв.

З 21 жовтня 2019 по березень 2020 року був радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Олексій Данілов так коментував діяльність Сивохи:

Вчергове хочу наголосити, що Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань - чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших.

17 лютого 2020 року Сергій Сивохо оголосив про запуск "Національної платформи примирення та єдності" - ініціативи з мирного врегулювання на Донбасі. На презентації у Києві 12 березня сталась сутичка Сивохи з ветеранами батальйону "Азов".

Після повномасштабного вторгнення росіян Сергій Сивохо зник з медійного простору. Лище час від часу публікував у соцмережах фото з гуманітарними вантажами.