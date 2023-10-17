Першими дали бій у 2022: спогади прикордонника про початок війни та оборону Луганщини [ Редагувати ]
Вони першими зустріли ворога у 2014. Першими дали бій і у 2022 під час повномасштабного вторгнення. Прикордонники. Їхня служба завжди пов'язана з ризиком, бо вони перші на лінії вогню. Перед світанком 24 лютого у бік України полетіли "Гради" по всій лінії східного кордону. За артилерією рушила важка техніка, танки та озброєні солдати рф. І їх зустріли - вогнем.
Про перші бої на кордоні та про оборону Луганщини Євгену Соломіну розповів Богдан Дьомін - на той час один із керівників Луганського прикордонного загону.
Богдан згадує свої відчуття перед повномасштабним вторгненням росії. Каже, тоді працювали в посиленому режимі, прикордонників повернули з відпусток. Усі були на місцях. Спостерігали за ажіотажем з того боку кордону.
Спочатку росіяни стягували свою техніку до кордону вночі - було чутно гуркіт двигунів. А потім вже й вдень переміщали своє військо. О третій ранку 24-го російська ДРГ перейшла кордон і вбила першого українського солдата. Це, як згодом зясувалось, і був початок війни
Богдан Дьомін, заступник керівника Луганського прикордонного загону:
Це був перший дзвіночок, що розпочалась повномасштабна війна. А другий дзвінок, коли розпочались артилерійські обстріли по всій лінії державного кордону та лінії розмежування.
Мілове, Марківка, Біловодськ, Красна Талівка - тут окупанти просто переїжджали на інший бік дороги й були вже в Україні. Гусеницями чавили споруди КПП і починали окупацію. "Гради" продовжували шквальний вогонь по наших позиціях.
Богдан Дьомін, заступник керівника Луганського прикордонного загону:
До цього ніхто не готувався, проте всі встали й почали приймати бій, тому що всі військовослужбовці й у всіх є обов'язок перед державою.
Важкі бої розпочались удовж лінії розмежування. Прикордонники вийшли з напівоточення у Станиці Луганській, пізніше і з Щастя. Передислокувались, поповнили особовий склад і зайняли позиції у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Кремінній.
Далі воювали на Донецькому напрямку: Іванівське, Лиман, Ямпіль, Зарічне, Терни. Ці населені пункти окупанти захоплювали, наші відбивали.
Прикордонники з різними підрозділами Збройних сил тримали фронт та виконували бойові завдання.
Богдан Дьомін, заступник керівника Луганського прикордонного загону:
Кожне місто, кожне село, яке знаходиться на території України - все наше, і вони уже просто нічого не можуть брати, і чіпляються, і кажуть, що беруть якість цілі. Але ми бачимо, що у них нічого не виходить.
Родина Богдана виїхала з окупованого Лисичанська. Його квартиру після захоплення міста, колаборанти опечатали та уже ймовірно забрали для потреб російської армії. Але чоловік, каже, головне, що всі рідні у безпеці. А додому таки повернеться. У складі Луганського прикордонного загону, аби заступити на охорону східних рубежів. Тих, які були у 1991 році.
Богдан Дьомін, заступник керівника Луганського прикордонного загону:
Я думаю, що всі військовослужбовці, які звідти, повернуться, бо у них там домівки, сім'ї. Земля їхня. Все їхнє. Всі захочуть вернутися в Луганський прикордонний загін. Український!
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