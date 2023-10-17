Нині тисячі військовослужбовців проходять реабілітацію. І справа не тільки у фізичному відновленні. Важлива й психологічна реабілітація. У Кропивницькому для цього активно використовують метафоричні карти. Що це за методика та яка вона працює? Про все детально в наступному сюжеті.

- Потрібно вибрати кілька картинок, які асоціюються з його сильними сторонами, які допомагають рухатися. Те, що допомогло йому кілька років провести на війні. - Вона іде на прорив і вперед, коли бачить загрозу життя своєму поколінню. Вона готова порвати, я тоже готовий порвати.

Так психологиня за допомогою метафоричних карт визначає цінності, які дають сили 44-річному бійцю. Василь із Закарпаття, захищати незалежність у 2022 пішов вже втретє. Нині на лікуванні. У цивільному житті - плиточник, у ЗСУ - танкіст.

Василь Гречин, військовослужбовець Збройних сил України:

Коли я повернувся перший раз з війни, я почав бачити в усьому красу і яскраві кольори якісь, я почав цінити це все, раніше цього не було. Щасливий уже тоді, коли ти зранку проснувся, відкрив очі й дихаєш. І уже день почався непогано, а ще коли є можливість побачити своїх дітей, то взагалі... Дуже багато часу витрачено в пусту, а зараз кожна хвилина - дуже дорога.

Метафоричні карти допомагають розібратися в собі - пояснює психологиня. Вони працюють на асоціаціях у підсвідомості.

Анна Колєва, психологиня:

Метафоричними картами можна скорегувати один із критеріїв ментального здоров'я. Ми зараз говорячи про ці ресурси, які є у пана Василя, які йому допомагають пройти цей складний військовий шлях, оцю частину його життя, яка присвячена війні, ми їх активізуємо для того, щоб він почувався краще.

А це вже інший інструмент, за допомогою якого психологиня визначає емоційний стан військового.

Анна Колєва, психологиня:

Це апарат нейрофітбек. Ми під'єднали тепловий датчик до руки, який вимірює стресовий стан за показниками. Задача - коли клієнт працює з психологом, щоб він навчився зрозуміти від чого він отримує ресурс. Це те, що можна віднести до ментального здоров'я, стабілізація свого психоемоційного стану за допомогою того, що може бути більш ресурсним.

Вадим нині лише в пошуках своїх ресурсів, які допоможуть йому відновитись. Важке поранення хребта, через яке відмовили ноги, захисник отримав під Донецьком.

Вадим Запорожець, військовослужбовець:

Якось зразу було незвично, скажемо так, думаєш навіщо воно таке треба взагалі, далі воно щось виходить.

Це лише кілька інструментів, що разом з бесідою, використовують психологи під час реабілітації поранених захисників.

Юлія Іванченко, психологиня:

З картами також використовуємо малюнкові методики, вони більш діагностичного характеру, а ще дихальні техніки. Вони виходять у них найкраще, ми говоримо про військових, військові - це здебільшого чоловіки, а для них притаманне дихання більше животом, а це якраз правильне дихання. І це дійсно допомагає в саме таких стресових ситуаціях.

І головне: сили для відновлення та відчуття щастя, далеко шукати не треба - додають психологи.

Юлія Іванченко, психологиня: