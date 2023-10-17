Вівторок в Україні буде холодним, але не без сонця. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Опади прожене підвищення атмосферного тиску, прийде на зміну атмосферному фронту антициклон Verena (карта внизу).Чи можна вікна мити при такій холодяці, не скажу, але принаймні не забризкає додатково). Отже, 17-го жовтня без опадів в Україні, - повідомила синоптик.

Також вона зазначила, що вдень у більшості областей передбачається +8+12 градусів, на півдні +12+16 градусів.

На сході та півночі очікується рвучкий північно-західний вітер.

Ранком очікується лише +1 до +6 градусів тепла, і місцями можливі заморозки. У вівторок у Києві прогнозується суха і холодна погода з рвучким вітром. Температура вночі буде коливатися від +2 до +5 градусів, і також існує ризик заморозків. Вдень очікується близько +10 градусів тепла.

Весь тиждень в Україні буде холодним, а у п'ятницю, суботу та неділю температура ще більше впаде, особливо на півночі та заході, де можливий мокрий сніг. Це різке похолодання може збільшити вразливість до вірусів, а також сприяти головним болям та запамороченням через стрибки атмосферного тиску.

Будьте обережні та піклуйтеся про своє здоров'я. Незважаючи на загальну антипатію до головних уборів, Діденко рекомендує носити шапку, особливо жінкам. Проте є позитивна новина: на наступному тижні, хоч і не на довго, але температура повітря підніметься і стане тепліше.

Нагадаємо, за астрологічними передбаченнями, кінець жовтня принесе надзвичайну удачу трьом знакам зодіаку. Цей період обіцяє бути найсприятливішим у цьому році для обраних щасливчиків.