росіяни роблять менше артилерійських пострілів на фронті. Це повʼязано зі снарядним голодом. Про це заявив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"По всій лінії фронту на Сході - гаряче. Біля Авдіївки ведуться запеклі бойові дії, також у Купʼянську, Лиманську, Бахмуті... У росії стає менше пострілів. Якщо вони на початку вторгнення у березні-квітні могли робити по 70 тисяч пострілів на день, зимою, коли була битва за Бахмут, вони випускали по 20-25 тисяч пострілів. Поступово ця цифра знизилась. Українські сили оборони, завдяки постачанням зброї з боку західним партнерів, змогли збільшити кількість пострілів у бік окупантів", - сказав прес-офіцер.

Також Калашніков прокоментував постачання зброї росіянам від Північної Кореї.

"Наразі Іран постачає зброю для росіян. Ми вже ідентифікували іранські снаряди на фронті. Корейські снаряди не є критичними для українських Сил оборони і вони не зможуть змінити ситуацію зі снарядним голодом, яка склалась у росіян. Але поки я не можу сказати, чи є вони вже на фронті", - підсумував Калашніков.