Ворогу стане складніше побудувати логістику до Запорізького напрямку внаслідок "гучних" ліквідацій. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За останні декілька днів ми бачимо випадки "гучних" ліквідацій. На узбережжі Азовського моря ворог розмістив свої тренувальні бази, на яких він тренує "мобіків", а також це такий пункт "пересідки". Там вони тренуються, постійно випробовують різні види зброї, а також там є склади боєприпасів. Один з таких пунктів вчора було успішно ліквідовано. Там тепер точно на сотні ворогів стало менше.

Ліквідація продовжилась сьогодні вночі, біля Бердянська, приблизно о 2-й ночі розпочалися вибухи. Натепер ми маємо офіційне підтвердження щодо влучання поблизу Бердянського аеропорту, де ворог розмістив свою військову базу і склади з боєприпасами. Ворогу натепер стане складніше побудувати логістику до Запорізького напрямку, тому що Бердянські склади забезпечували зброєю цей напрямок", - сказав Федоров.

Також міський голова Мелітополя прокоментував виведення військових підрозділів з Токмака.

"Військові не виводять свої підрозділи з Токмака. Навпаки, їх стає там все більше. А от цивільний обслуговуючий персонал дійсно виводять. Цю тенденцію бачимо майже місяць. Сьогодні приблизно половина адміністрацій відсутня та території Токмака. Ворожі колаборанти хотіли якомога більше та швидше виїхати звідти. Але ворог зі своїми "росгвардіями" і фсб натепер не пускає колаборантів з території. Щоб показувати видимість, що все добре", - підкреслив Федоров.