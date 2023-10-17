Німеччина планує вислати з країни прихильників ХАМАСу [ Редагувати ]
Відлуння ізраїльської війни ширитися Європою. Німецькі політики хочуть висилати з країни прихильників ХАМАС. Чи є для цього юридичні механізми? І навіщо канцлер Німеччини летить в Ізраїль та Єгипет? Подробиці в нашому наступному матеріалі.
Берлін, Франкфурт, Дюссельдорф. Сутички з поліцією та арешти. Майже щодня в Німеччині розганяють несанкціоновані пропалестинські мітинги. Поліція не дозволяє їх проведення через загрозу пропаганди антисемітизму та ненависті. Адже часто на акції приходять прихильники ХАМАС.
Майк Йозеф, мер Франкфурта:
Кожен, хто заперечує право Ізраїлю на існування, хоче атакувати єврейське життя, закликає до насильства і виправдовує варварство ХАМАС, не захищений демократією і не може претендувати на право на зібрання. Тому ми забороняємо подібні акції.
Кадри прихильників ХАМАС, які святкували напад на Ізраїль на вулицях німецьких міст, шокували країну. І вже тиждень в Німеччині обговорюють, що робити з такими людьми. Більшість політиків пропонує депортацію.
Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини:
Ми повинні використовувати усі юридичні механізми. Якщо ми можемо вислати прихильників ХАМАС, то ми повинні це зробити.
Теоретично - це можливо, практично - не дуже. Рішення про депортацію в кожному окремому випадку приймає суд, який бере до уваги десятки факторів. Від підстав перебування на території Німеччини до ступеня особистої вини. І такі процеси можуть тривати роками.
Війна на Близькому Сході спровокувала гучний скандал і в німецькому спорті. Вислати з країни або принаймні вигнати із клубу захисника "Баварії" Нуссаїра Мазрауї - закликає низка депутатів Бундестагу. За суперечливий пост на підтримку палестини, який футболіст марокканського походження опублікував у соцмережах. Спортсмен запостив вірш Корану про неминучість покарання для тих, хто чинить несправедливість.
Німецька влада тим часом працює над звільненням заручників. У полоні бойовиків - щонайменше 8 громадян Німеччини. Офіційний Берлін немає жодної інформації про те, де утримуються люди й в якому вони стані.
Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:
Уряд несе відповідальність за їх звільнення. Але в цьому питанні ми можемо діяти лише разом з ізраїльським урядом та іншими партнерами, тому що ХАМАС намагається використати заручників у своїх цілях. Це жорстока гра терористів.
Сьогодні на Близькому Сході чекають на канцлера Німеччини Олафа Шольца. За інформацією ЗМІ, спершу він відвідає Ізраїль - з візитом солідарності. Далі по програмі - Єгипет.
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