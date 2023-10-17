У ніч проти 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну, використовуючи безпілотники та ракети Х-59 та С-300. Захисні сили ППО оборони зуміли ліквідувати шість ударних безпілотників і одну керовану авіаційну ракету.

Цю інформацію надало Командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Уночі 17 жовтня противник застосував шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на південному напрямку було успішно знищено сім цілей завдяки системі протиповітряної оборони.

Попередньо, на східному напрямку, ворожа сторона застосувала дві керовані зенітні ракети С-300.

Нагадаємо, росіяни роблять менше артилерійських пострілів на фронті. Це повʼязано зі снарядним голодом. Про це заявив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".