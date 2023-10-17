У Чорному морі наразі чергує тільки підводний ракетоносій рф. Про це повідомила Наталія Гуменюк, начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ворог продовжує тероризувати Південь, використовуючи повітря, оскільки тільки там вважає, що має безперечну перевагу. 6 "шахедів", які були випущені з Криму, були знищені, але внаслідок бойової роботи уламками було влучання у рекреаційну зону, пошкоджено ангар для зберігання майна та декілька плавзасобів. На щастя, люди не постраждали. Також ворог вночі запустив і ракету Х-69 на Миколаївщину. Вона була збита системою ППО. Продовжує ворог терор і авіабомбами. На Харсонщину за добу було спрямовано таких 14" - сказала Гуменюк.

Також вона прокоментувала ситуацію у Чорному морі та загрозу ударів.

"Море в цілому на нашому боці. Воно зараз штормиться. Після тектонічних процесів, які призвели землетруси в Туреччині, шторми стали більш потужними. 4-5 балів - це потужний шторм, отже ракетоносії були відведені у пункти їхнього базування за добу, коли розпочався шторм. Зараз на чергуванні тільки підводний ракетоносій. Його спорядження - до чотирьох ракет "Калібр". Але, нагадаю, пуски ракет саме з підводного ракетоносія може бути проблемним для нашої ППО. Тому коли ми враховуємо таку загрозу, варто памєятати, що до проходу до укриття є декілька хвилин" - підкреслила Наталія Гуменюк.