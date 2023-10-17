FPV-дрон - це такий конструктор за індивідуальним замовленням, тому збирають коптери вручну.

FPV - дрони-камікадзе набувають все більшого значення у війні з росією. Нещодавно наші захисники отримали тестову партію безпілотників нової моделі, яку назвали "Генерал Черешня". Сили оборони вже випалюють ними техніку та особовий склад окупантів на Донецькому та Запорізькому напрямках. Кожен такий дрон ручної роботи. Як виготовляють цю зброю - бачив Сергій Вендін.

Сергій Вендін, кореспондент:

Це дрон "Генерал Черешня - 7". Він здатен нести на собі вагу до півтора кілограма та пролетіти від 8 до 12 кілометрів. Він майже готовий до роботи. Треба лише приєднати до нього батарею та боєприпас.

FPV-дрон - це такий конструктор за індивідуальним замовленням, тому збирають коптери вручну.

Рудольф Акопян, співзасновник:

Дрон - власна розробка. Повністю Це наші військовослужбовці з досвідом інженерським допомагають нам у розробці цих дронів.

Місця, де збирають дрони, засекречені, аби по них не вгатив ворог. Люди, які залучені до виробництва, приховують свої обличчя. Кожен з них пройшов сувору перевірку.

Рудольф Акопян, співзасновник громадської організації:

Набираємо хлопців, набираємо інженерів, набираємо молодь, які вміють крутити гайки для зборки рам. Проганяємо їх через поліграф, щоб все було чітко. Також в нас є хлопці, які займаються програмним забезпеченням, перепрошивкою дронів та пайкою електроніки на них.

Виробництво дронів-камікадзе - справа кропітка, каже Сергій.

Зараз я покриваю лаком командну плату для того, щоб захистити її від вологи. Треба увага, щоб певні компоненти, які не повинні покриватися лаком, не зачепити. Це єдина складність.

Всі ці зусилля заради одного польоту.

Перша тестова партія дронів вже пройшла випробовування на полігоні, і нині волонтери чекають на відеозвіти від військових зі спаленою технікою загарбників та ліквідованими окупантами.

Рудольф Акопян, співзасновник громадської організації:

Зараз ми займаємось виготовленням дронів-камікадзе. Це дрон, який летить тільки в один бік. На нього чіпляється боєприпас, він летить і робить ураження.

Зараз усі зусилля спрямовані на виготовлення дронів "сьомої" моделі, та невдовзі волонтер. візьмуться за модель, що здатна пролетіти більшу відстань та брати важчі боєприпаси.

Рудольф Акопян, співзасновник громадської організації:

Це великі дрони, які летять на дуже велику відстань до 15 км і несуть вагу 2,5 кілограми боєприпасу.

Протягом місяця волонтери здатні зібрати близько півтисячі коптерів. Та ставлять собі за мету збільшити виробництво вдвічі.