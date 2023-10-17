Понад 70 бойових зіткнень по всій лінії фронту. 15 атак ворога на Куп'янському напрямку. Стільки ж в районі Мар'їнки. За даними Генштабу, атакує ворог і біля Авдіївки. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції й неподалік Бахмуту. Атакують південніше міста. Та всі спроби росіян марні. Сили оборони втримують позиції по всіх фронтах. Детальніше про ситуацію на східному фронті - у нашому огляді.

Був авіаудар. Передається всім вітання, хто в клубі "Бохо" чи де. Ось тільки що я в туалет ходив, ось таке прилетіло. Поваляло дерева, розвернуло.

Такі реалії життя на передовій зафільмував на мобільний український захисник на Авдіївському напрямку. Тут ворог створив перевагу у 3-4 рази у кількості особового складу, бронетехніці, артилерії та авіації. Та протягом останніх двох діб наші захисники відзначають зменшення кількості обстрілів, хоча вони досі відбуваються вдень і вночі. Тож ворог не відмовився від вологої мрії обійти місто з флангів, захопити терикон. Та наші захисники дають гідну відсіч, яку вже відчули окупанти.

Тисячі бойовиків із сотнями одиниць техніки ворог задіяв на Авдіївському напрямку. По всій лінії фронту безперервно йдуть колони техніки, везуть безхребетних істот на смерть. Вони гинуть під ударами нашої артилерії, скидів з квадрокоптерів та дронів-камікадзе. Ті, хто дивом вижили, підривають самі себе. На цьому напрямку українська "Армія дронів" встановила рекорд зі знищеної техніки та особового складу загарбників.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України:

Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання.

Тим часом на півдні від Бахмуту ворог відчайдушно намагається втримати позиції біля траси на Горлівку та у Курдюмівці. Бійці роти ударних безпілотників виклали відео з ураженням ворожої самохідки "Гвоздика" та "Нона". За допомоги FPV-камікадзе знищили 4 бліндажі з особовим складом противника. А на цих кадрах відео знищення ворожого офіцера. Він тривалий час намагався сховатися від нашого дрона, навіть стріляв у нього з пістолета, навіть прикидався мертвим. Але усе це його не врятувало - зрештою загарбника було ліквідовано разом із трьома підлеглими. На Бахмутському напрямку триває наша наступальна операція. Повільно, але упевнено Сили оборони продовжують рух вперед.

Триває канонада й від Кремінної до Сватового. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів. Втім, жодних серйозних спроб рухатися в бік укріплених українських позицій окупанти тут не наважуються.