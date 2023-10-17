Вже третя доба від початку зменшення обстрілів по території Авдіївки. Про це повідомив начальник ВЦА у місті Авдіївка Віталій Барабаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Градус напруги спадає. Зараз вже третя доба від початку зменшення обстрілів по території громади. Чого не скажеш про позиції. За добу ми чуємо сотні обстрілів позицій наших захисників. Проте ворог застосовує менше штурмові дії по напрямку. Проте, скоріш за все, буде ще одна хвиля штурмових дій. Зараз ворог відійшов та намагається стягнути техніку, можливо, полагодити, глибше в тили. Є дані, що йде перегрупування військ, тому можемо здогадуватися, що скоро будуть знову штурми", - повідомив Барабаш.

Також начальник ВЦА розповів про кількість обстрілів громади на наявність дітей на території Авдіївки.

"По території громади ворог завдав більше 150 ракетних ударів. У місті немає жодної вцілілої будівлі. Офіційно в Авдіївці є одна дитина. Її ми не можемо знайти. Спочатку батьки ховали хлопчика, йому 10 років, наразі ми вже 5 місяців його шукаємо. Але є така версія, що сімʼя загинула у старій частині міста, але ми поки не можемо туди дістатися", - підкреслив Барабаш.