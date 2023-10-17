Пілотний проєкт розвитку дошкільної освіти розробляють в Україні. Він передбачає, що дитячі садочки мають стати насамперед будинками знань для маленьких, а не місцем, куди просто можна віддати малюків, поки батьки на роботі. Ще одне із завдань - підвищити оплату праці вихователів, кажуть у Міністерстві освіти. Наші кореспонденти з'ясували подробиці.

Вікторія Душина працює вихователькою у Харківському дитсадку. Зізнається: нині у місті діяльність дошкільної освіти майже припинено.

Вікторія Душина - вихователька дитсадка (Харків):

Але педагоги все одно продовжують комунікувати зі своїми вихованцями й більше стало спілкування саме з батьками, тому що саме через батьків відбувається ця освітня діяльність. Не може дитина самостійно сідати за комп'ютер, його включити. Діти розвинуті, але освіта дошкільна починається ще до 2-х рочків.

Там, де нема безпеки, не може бути й мови про роботу дитячих садків - наголошують вихователі. Це проблема передусім прифронтових регіонів. А відтак тисячі малюків втрачають можливість навчатися та спілкуватися з однолітками.

Вікторія Душина - вихователька дитсадка (Харків):

Півтора року йде війна, діти приходять в садочок і взагалі вони не знають, що таке відвідувати дошкільний заклад. Вони ніколи не приходили зранку, вони ніколи не робили фізкультуру. Вони це сприймають, як я прийшов в гості. Вільної комунікації діти не мають.

Анна Сидорук - операційна директорка громадської спілки:

Ранні інвестиції дають найбільшу віддачу. І це якнайкраще стосується дошкілля, тому пробуємо себе в цій сфері й будемо розвивати цей напрямок.

Аби разом вирішити, якою має бути дошкільна освіта в умовах війни, фахівці галузі зібралися на форум. Говорили про психологічну підтримку дітей, розвиток стресостійкості, пошук критеріїв безпеки.

Юрій Гайдученко - керівник тренінгового центру громадської спілки:

Одне з головних завдань форуму - це пошук стратегії відновлення українського дошкілля. На форумі представлено 5 різноманітних напрямків. Про інновації дошкілля, про міжнародний досвід, про український досвід.

Замислилися у Міністерстві, зокрема, і про фінансову сторону питання. Вихователі нині, за словами посадовців, отримують зарплату, що не відповідає їхньому навантаженню.

Євгенія Смірнова - заступниця міністра освіти й науки України:

У середньому по галузі - це 7500 грн, у людини 30 годинний робочий тиждень, і ця робота з маленькими дітьми, вона і фізична, і емоційна, і надскладна. Вже проведено моделювання, яким чином можуть бути змінені, і ми говоримо про всю ланку, ми не кажемо виключно про вихователів.

Посадовці наголошують: війна кинула виклик працівникам галузі дошкільної освіти. Але навіть в умовах війни треба зробити все, щоб малеча мала змогу навчатися з перших років життя. Адже саме тоді закладаються навички самостійно робити вибір, комунікувати з оточуючими, не боятися проявляти емоції.