В Україні розробляють пілотний проєкт дошкільної освіти [ Редагувати ]
Пілотний проєкт розвитку дошкільної освіти розробляють в Україні. Він передбачає, що дитячі садочки мають стати насамперед будинками знань для маленьких, а не місцем, куди просто можна віддати малюків, поки батьки на роботі. Ще одне із завдань - підвищити оплату праці вихователів, кажуть у Міністерстві освіти. Наші кореспонденти з'ясували подробиці.
Вікторія Душина працює вихователькою у Харківському дитсадку. Зізнається: нині у місті діяльність дошкільної освіти майже припинено.
Вікторія Душина - вихователька дитсадка (Харків):
Але педагоги все одно продовжують комунікувати зі своїми вихованцями й більше стало спілкування саме з батьками, тому що саме через батьків відбувається ця освітня діяльність. Не може дитина самостійно сідати за комп'ютер, його включити. Діти розвинуті, але освіта дошкільна починається ще до 2-х рочків.
Там, де нема безпеки, не може бути й мови про роботу дитячих садків - наголошують вихователі. Це проблема передусім прифронтових регіонів. А відтак тисячі малюків втрачають можливість навчатися та спілкуватися з однолітками.
Вікторія Душина - вихователька дитсадка (Харків):
Півтора року йде війна, діти приходять в садочок і взагалі вони не знають, що таке відвідувати дошкільний заклад. Вони ніколи не приходили зранку, вони ніколи не робили фізкультуру. Вони це сприймають, як я прийшов в гості. Вільної комунікації діти не мають.
Анна Сидорук - операційна директорка громадської спілки:
Ранні інвестиції дають найбільшу віддачу. І це якнайкраще стосується дошкілля, тому пробуємо себе в цій сфері й будемо розвивати цей напрямок.
Аби разом вирішити, якою має бути дошкільна освіта в умовах війни, фахівці галузі зібралися на форум. Говорили про психологічну підтримку дітей, розвиток стресостійкості, пошук критеріїв безпеки.
Юрій Гайдученко - керівник тренінгового центру громадської спілки:
Одне з головних завдань форуму - це пошук стратегії відновлення українського дошкілля. На форумі представлено 5 різноманітних напрямків. Про інновації дошкілля, про міжнародний досвід, про український досвід.
Замислилися у Міністерстві, зокрема, і про фінансову сторону питання. Вихователі нині, за словами посадовців, отримують зарплату, що не відповідає їхньому навантаженню.
Євгенія Смірнова - заступниця міністра освіти й науки України:
У середньому по галузі - це 7500 грн, у людини 30 годинний робочий тиждень, і ця робота з маленькими дітьми, вона і фізична, і емоційна, і надскладна. Вже проведено моделювання, яким чином можуть бути змінені, і ми говоримо про всю ланку, ми не кажемо виключно про вихователів.
Посадовці наголошують: війна кинула виклик працівникам галузі дошкільної освіти. Але навіть в умовах війни треба зробити все, щоб малеча мала змогу навчатися з перших років життя. Адже саме тоді закладаються навички самостійно робити вибір, комунікувати з оточуючими, не боятися проявляти емоції.
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