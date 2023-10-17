У цьому волонтерському вулику одночасно працює до десяти людей.

Хочеш жити - копай. Надійні укріплення, бліндажі, окопи. Все це рятує життя наших військових на лінії фронту. Часто копати доводиться вручну і під артилерійським вогнем.

На Черкащині волонтери виготовляють скоби, молотки, сокири та кирки для наших бійців. За час повномасштабного вторгнення вже відправили тисячі одиниць такого приладдя. Як кують нашу перемогу - дивіться далі.

На Черкащині волонтери виготовляють скоби, молотки, сокири та кирки для ЗСУ

Тетяна за місяць навчилася вправно орудувати молотом. Жінка - держслужбовець, а одразу після роботи рушає до кузні - кує скоби для бліндажів наших захисників.

Тетяна Чепур, волонтерка:

До фізичної праці взагалі не мала відношення, сумнівалась у своїх силах, скажу чесно, але прийшла, перший день був важкий, боліла рука, мозолі. А другий день - коли розумію що я роблю і для кого, десь береться прям натхнення.

Діана ці скоби згинає.

Діана Дрозд, волонтерка:

На скоби велика потреба, мало хто знає наскільки це важливо для фронту. Кожен з нас до цього не був причетний, до такої роботи, але війна не дає вибору.

У цьому волонтерському вулику одночасно працює до десяти людей.

Руслан зварює основу для кирки. Таких у кузні зробили вже близько восьми тисяч.

Руслан Бурківський, волонтер:

Коли все готове нарізне, то зварить - це хвилин 15, але до цього треба знайти ресору, її одрізати, треба зготовить трубку, треба заготовить держак.

Олександр уважно перевіряє лезо сокири. Сюди він приїздить із сусіднього міста. Усі сокири робить сам і кожну доводить до ідеальної форми.

Олександр Губін, волонтер:

Можуть попадатись камінчики, може ще шось там бути, де вони на фронті в окопі заточувати будуть.

Зібрав цих людей разом Микола Волик. Чоловік був будівельником, а після початку повномасштабного вторгнення вирішив допомогти товаришу на фронті.

Микола Волик, волонтер:

Нас попросив захисник, друг мій, зараз його вже немає, він загинув, на жаль. Він попросив триста скоб у нас, і так все почалось, на цей момент зробили 108 тисяч скоб.

Волонтери збирають відгуки з фронту та удосконалюють свою майстерність щодня. Військові кажуть - інструменти їм вкрай потрібні.

Позивний "Сява", військовослужбовець:

Скоби - дефіцит, вони є в магазинному доступі, але одна скоба гривень від 30, на один бліндаж їх треба сотня, можете порахувати, а також лопати - це витратний матеріал, вони гнуться, ламаються.

Волонтери з кузні пропонують усім охочим долучатись до допомоги як не фізичною працею, то хоча б донатом, бо ж усі матеріали для інструментів та запчастин купують власним коштом.