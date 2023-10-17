Звільнення чиновників: Кабмін доповнив список підстав [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів схвалив можливість звільнення державних службовців за станом здоров'я, якщо вони відповідають критеріям для отримання дострокової пенсії.
Про це йдеться в постанові від 13 жовтня 2023 року № 1085.
Постановою було внесено зміни до процедури припинення трудового договору з боку роботодавця у зв'язку з виявленою недієздатністю працівника для виконання обов'язків на його посаді, якщо він має право на призначення дострокової пенсії за віком.
Тепер основою для звільнення є "медичний висновок, що свідчить про неможливість державного службовця виконувати свої службові обов'язки через стан здоров'я".
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну, використовуючи безпілотники та ракети Х-59 та С-300. Захисні сили ППО оборони зуміли ліквідувати шість ударних безпілотників і одну керовану авіаційну ракету.
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