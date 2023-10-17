Ймовірність повторних ударів по критичній інфраструктурі цієї зими дуже висока. Про це повідомив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"росія збільшує і нарощує кількість виготовлених дронів, виготовляє ракети. Наше завдання - якомога ефективніше підготуватись. Це як і системи ППО, так і пасивні системи захисту, за допомогою яких кожен енергообʼєкт зможе забігти руйнувань та пройти цю зиму краще, ніж минулу", - заявив Щиголь.

Також він розповів про те, що зробив Держспецзвʼязок для підготовки критичної інфраструктури до ракетних атак.

"Основне завдання Держспецзвʼязку в підготовці до цього осінньо-зимового періоду - скоординувати всі органи, які за це відповідальні. По-друге, було створено реєстр обʼєктів критичної інфраструктури, прийнято національний план захисту, де у кожного є своє місце і роль. Також були прийняті відповідні типові рішення щодо встановлення обʼєктів захисту, які допоможуть нам пройти цю зиму", - підкреслив голова Держспецзвʼязку.