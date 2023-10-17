Протягом ночі ворожі сили рф продовжили атаку на територію Херсонщини. Авіація знову здійснила обстріл Бериславського району. Це призвело до пошкоджень лікарні та травмування пацієнтів, зокрема терапевтичного відділення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. Уламками засипало в’їзд на територію. На щастя, без жертв, - повідомив він.

Також Прокудін зазначив, що внаслідок падіння іншої КАБ сталася пожежа в приватній оселі. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. Також окупанти поцілили в декілька сіл. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну, використовуючи безпілотники та ракети Х-59 та С-300. Захисні сили ППО оборони зуміли ліквідувати шість ударних безпілотників і одну керовану авіаційну ракету.