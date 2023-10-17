Народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла про зміни, які внесені до головного кошторису країни та головні пріоритети в ефірі телемарофону "Єдині новини".

"Цей бюджет, звичайно, можна назвати оборонним, адже ми не змінювали основні принципи, які були закладені урядом в цей проект, бо він відповідає реаліям сучасності. Більш ніж 50% надходжень або усі надходження, які ми будемо заробляти всередині країни і які ми будемо запозичати на внутрішньому ринку через облігацію на внутрішньо державні позики, всі вони будуть спрямовуватись на потреби оборони", - заявила Підласа.

Також вона заявила про необхідність фінансування реабілітації військовослужбовців.

"Другий пріоритет після оборони - це соціальні видатки. Будемо збільшувати підтримку незахищених верств населення, і вдвічі збільшувати видатки на підтримку та реабілітацію ветеранів російсько-української війни. Було прийнято рішення спрямувати кошти з будівництва Музею Голодомору на потреби протезування військових. Є доручення уряду розглянути можливість скорочення видатків з виробництва культурної продукції, серіали чи якісь фільми, на реабілітацію військовослужбовців", - підкреслила народна депутатка.