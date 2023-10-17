Вони рятували усіх тварин, і навіть не помітили як із мінізоопарку розрослися до реабілітаційного центру. Згодом, через ракетні обстріли, змушені були евакуюватися із Запоріжжя.

Тепер Крістіна Нестеренко та Едуард Парфентьєв і їхня велика родина тварин живуть у Вінниці. Подружжя і далі рятує звірів, лікує та доглядає їх. У зооцентрі вже є мавпочки, сурикати, єноти та хижі птахи, а ще рептилії. Загалом майже півтори сотні тварин. Як під час війни не втратити людяність? Дивіться далі.

Щойно бачать Крістіну - по черзі зазирають їй в очі.

Цей зооцентр із десятками різних тварин, і екзотичних теж - переселенець. Розпочав нове життя у Вінниці.

Крістіна та Едуард - із Запоріжжя. Їхній центр був популярним серед місцевих. Розпочинали, каже жінка, із невеличкої виставки.

Крістіна Нестеренко, власниця зооцентру:

Десь десять років тому ми купили невеличку виставку рептилій. Це були ящірки, змійки й мавпочка Вітя. Ми дуже любили тварин, а в нас був знайомий, в якого й була ця колекція. Він вже був у віці, хотів вже якось відпочити.

Після початку великої війни подружжя вирішило не виїжджати. А допомагати тваринам.

Крістіна Нестеренко, власниця зооцентру:

Ми з початку війни переїхали туди з чоловіком. Облаштували собі комірку, і там жили зі звірятами, тому шо я дуже боялася, якшо шось трапиться, а я буду десь там…

Згодом рятували й чужих тварин. Тож центр почав приймати улюбленців, господарі яких вимушені були покинути місто.

Крістіна Нестеренко, власниця зооцентру:

І питали в нас: ви не знаєте, куди котика залишити? Ви не знаєте, куди пташку? Свинку, шиншилу… І я чоловіку кажу: ми ж можемо прийняти 5-7 котиків, хай ходять у нас, люди ж виїжджають, жалко. Ми приняли 850 котів, і ще багато гризунів, змій, птахів, хижих птахів, і попугаїв, і мавпочок, і єнотів. Понад тисячу тварин за час війни.

Хтось із цих тваринок залишався із ними, інших Крістіна прилаштовувала у добрі руки.

А потім був ракетний обстріл 6 жовтня. Приміщення їхнього звіринця розташувалося зовсім поруч від епіцентру.

Крістіна Нестеренко, власниця зооцентру:

Це був день народження в чоловіка, і в домівку від нашого центру навпроти влучила ракета. І в нас вибуховою хвилею вибило двері. Розпочалася пожежа через стіну від нас. В приміщенні дим був до неба, ми дуже злякалися.

Тоді вони й ухвалили непросте рішення. Виїжджати.

Едуард Парфентьєв, власник зооцентру:

Коли виїжджали - взагалі не думали, дзвонили всюди, куди можна було додзвонитися, і з ким з першим домовилися - туди й поїхали. Головне, щоб комфортні умови були, температура, опалення, світло, вода.

Кілька днів пішло на збір та евакуацію. Звіринець вирушив до Кам'янця.

Крістіна Нестеренко, власниця зооцентру:

Їхали великою фурою-рефрижератором, яка підтримує температуру потрібну для тваринок. Не пам'ятаю число, але це була масивна ракетна атака по всій Україні. Майже добу. Вночі нас не пускали. Ми стояли на трасі. Але доїхали. Слава Богу.

А вже за пів року звіринець переїхав у Вінницю. Нині тварини звикають до нового дому. Історії ледь не кожної - щемливі. Соня - особлива мавпочка.

У неї товщина черепа у два рази більше, чим треба. І звідси багато ускладнень в неї. Вона потребує догляду, раціону. Постійного обстеження.

А суриката Грішу подружжя разом із зоозахисниками вилучили із зачиненого гаража на Івано-Франківщині.

Крістіна Нестеренко, власниця зооцентру:

Його хазяїн поїхав за кордон. А він в темному, холодному гаражі живе, і хтось інколи зі знайомих приходить, його підгодовує. І ми його забрали. Грішу ми лікували, бо в нього були блохи, прямо рани від бліх. В нього був дефіцит кальцію. І він з нами був, але сурикати не можуть по одному жити. Їм треба друга. І ми взяли Мішу для нього.

Аби забезпечити таку кількість улюбленців усім необхідним, Крістіна з Едуардом працюють цілодобово. Запрошують відвідувачів. А ще жінка веде сторінку в соцмережах, де розповідає про побут звіринця та ділиться мімішними кадрами

А ще для тваринок у звіринці ввели посаду хрещеного або ж опікуна. Стати ним може кожен небайдужий.

Крістіна Нестеренко, власниця зооцентру:

Люди приєднуються до нашої великої родини й допомагають утримувати тваринок. В нас зараз понад 70 хрещених, і кожен опікується своєю тваринкою.

У центрі майже півтори сотні тварин. І подружжя продовжує допомагати тим, хто цього потребує. І понад усе, каже Едуард, мріють повернутися додому.

Едуард Парфентьєв, власник зооцентру.: