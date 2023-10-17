Ракетний потенціал рф: до чого готуватися Україні [ Редагувати ]
Наразі росія постачає менше зброї з Ірану, але вона налагодила власне виробництво. Про це заявив політичний аналітик, експерт з ракетного озброєння Олександр Кочетков в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Вони розгорнули принаймні два заводи, які складають до купи ці "Шахеди". У них є транзитні маршрути, багато інформації є про те, що Вірменія, на жаль, виявилась транзитом для складових цих дронів. "Шахед" - це не дуже складна з інженерної точки зору система, тому вони її доопрацьовують і змінюють двигун. росія зараз вийшла на цифру 500 безпілотників на місяць. Ця цифра вдвічі більша, ніж минулої зими", - заявив експерт.
Також він зазначив, що росіяни корегуюють та вдосконалюють свої атаки.
"В першу чергу, росіяни врахували різні маршрути запуску з різних напрямків і якщо подивитися на маршрут польоту до України цих дронів, то це достатньо складні траєкторії. Вони міняють траєкторію, міняють напрямок та ціль. Це все скорочує час реагування нашої системи ППО", - підкреслив Кочетков.
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