Наразі росія постачає менше зброї з Ірану, але вона налагодила власне виробництво. Про це заявив політичний аналітик, експерт з ракетного озброєння Олександр Кочетков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Вони розгорнули принаймні два заводи, які складають до купи ці "Шахеди". У них є транзитні маршрути, багато інформації є про те, що Вірменія, на жаль, виявилась транзитом для складових цих дронів. "Шахед" - це не дуже складна з інженерної точки зору система, тому вони її доопрацьовують і змінюють двигун. росія зараз вийшла на цифру 500 безпілотників на місяць. Ця цифра вдвічі більша, ніж минулої зими", - заявив експерт.

Також він зазначив, що росіяни корегуюють та вдосконалюють свої атаки.

"В першу чергу, росіяни врахували різні маршрути запуску з різних напрямків і якщо подивитися на маршрут польоту до України цих дронів, то це достатньо складні траєкторії. Вони міняють траєкторію, міняють напрямок та ціль. Це все скорочує час реагування нашої системи ППО", - підкреслив Кочетков.