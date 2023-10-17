Україна входить в опалювальний сезон. До тепла почали підключати будинки. До нового сезону готуються і в Одесі. Фахівці поновили понад 750 енергооб'єктів та 2 тисячі ліній електропередач.

В регіоні тренуються долати блекаут та відпрацьовують відповідні дії за критичну інфраструктуру. А ще в місті зробили запаси запчастин та обладнання. Про підготовку до зими в Одесі - далі.

Енергетична система Одещини минулої зими постраждала від ворожих обстрілів чи не найбільше в країні. За теплі місяці вдалося оновити понад 750 важливих енергетичних об'єктів та більш як 2 тисячі кілометрів ліній електромереж.

Митро Григор'єв, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі:

Всі об'єкти, які належать компанії, які були пошкоджені або зруйновані, ми відремонтували до працездатного стану.

Але всі розуміють: з приходом холодів, ворог знову може розпочати енергетичний терор. Тож більшість котелень, об'єктів водопостачання, шкіл та лікарень забезпечили генераторами.

Антон Шалигайло, директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА:

Щодо наявності запасу палива, З розрахунком на 5 діб безперервної роботи заготовлено паливо на об'єктах критичної інфраструктури. Запас понад 90%. Це близько 600 літрів пального, яке буде використовуватися під час настання, як ви кажете, блекаутів.

Щоб перевірити готовність генераторів та вміння працівників швидко їх запускати, в громадах проводять навчання, що модулюють блекаут. Своєю чергою енергетики зробили стратегічний запас запчастин майже на 15 мільйонів гривень. Це матеріали - на випадок термінових ремонтів після ворожих обстрілів.

Митро Григор'єв, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі:

Сподіваємось, що ті певні запаси, які ми зробили, їх буде достатньо. А якщо буде недостатньо, то допомога буде надходити дуже швидко, щоб поповнювати їх.

Фізичний захист енергетичних об'єктів суттєво посилили. Проте, як саме, не розголошують.

Антон Шалигайло, директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА:

Це - не один, а декілька рівнів захисту - від найпростіших якихсь засобів укриття до якихось капітальних робіт. Все, що можливо було зробити за цей час, навіть те, що неможливо - зроблене.

Готовність регіону до опалювального сезону чиновники назвали стовідсотковою, він розпочнеться, щойно температура не перевищуватиме восьми градусів три дні поспіль. Договори на постачання газу укладені, підвищення ціни на опалення для населення не очікується. Аби здешевити процес та отримати незалежність від газу до цієї зими вже майже 20% котелень Одещини перейшли на альтернативне паливо.