Україна успішно повернула назад на підконтрольну територію ще трьох дітей, які раніше перебували в окупованій Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що коли російські війська зайшли до Херсона, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити їх в село до бабусі, в надії на більшу безпеку. Згодом після визволення обласного центру, бабуся залишилася зі своїми онуками на тимчасово окупованій території.

Коли окупанти відступали з Херсона, вони підірвали Антонівський міст. Це унеможливило повернення дітей.

"Завдяки зусиллям "Української мережі за права дитини" та за сприяння Мінреінтеграції діти знову разом із батьками. Слова особливої подяки - Державній міграційній службі", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, протягом ночі ворожі сили рф продовжили атаку на територію Херсонщини. Авіація знову здійснила обстріл Бериславського району. Це призвело до пошкоджень лікарні та травмування пацієнтів, зокрема терапевтичного відділення.