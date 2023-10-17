Вдалося повернути трьох дітей на підконтрольну Україні територію - Мінреінтеграції [ Редагувати ]
Україна успішно повернула назад на підконтрольну територію ще трьох дітей, які раніше перебували в окупованій Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що коли російські війська зайшли до Херсона, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити їх в село до бабусі, в надії на більшу безпеку. Згодом після визволення обласного центру, бабуся залишилася зі своїми онуками на тимчасово окупованій території.
Коли окупанти відступали з Херсона, вони підірвали Антонівський міст. Це унеможливило повернення дітей.
"Завдяки зусиллям "Української мережі за права дитини" та за сприяння Мінреінтеграції діти знову разом із батьками. Слова особливої подяки - Державній міграційній службі", - зазначили у міністерстві.
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