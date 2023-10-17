Стрілянина у Брюсселі: затримали підозрюваного, він в реанімації [ Редагувати ]
Правоохоронці затримали особу, яка скоїла ісламістський теракт і вбила двох громадян Швеції у центрі Брюсселя. Під час процесу затримання чоловік отримав серйозні поранення, і наразі не відомо, чи вдасться йому вижити.
Про це повідомляє Le Soir.
Винуватця затримали в комуні Схарбек у Брюсселі, повідомила федеральна прокуратура. Офіційна ідентифікація особи ще не проведена.
Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден повідомила, що при затриманому був автомат. Нападник зараз перебуває у реанімації.
Сектор у комуні, де відбулося затримання, оточений поліцією, і серед звичайних громадян немає постраждалих.
Наразі не відомо точно, чи нейтралізований озброєний чоловік є Абдесалемом Л., якого вважають виконавцем теракту.
Нагадаємо, у Брюсселі, в районі площі Сентелетт, в понеділок ввечері сталася стрілянина, яка призвела до загибелі двох осіб.
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