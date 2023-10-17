Правоохоронці затримали особу, яка скоїла ісламістський теракт і вбила двох громадян Швеції у центрі Брюсселя. Під час процесу затримання чоловік отримав серйозні поранення, і наразі не відомо, чи вдасться йому вижити.

Про це повідомляє Le Soir.

Винуватця затримали в комуні Схарбек у Брюсселі, повідомила федеральна прокуратура. Офіційна ідентифікація особи ще не проведена.

Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден повідомила, що при затриманому був автомат. Нападник зараз перебуває у реанімації.

Сектор у комуні, де відбулося затримання, оточений поліцією, і серед звичайних громадян немає постраждалих.

Наразі не відомо точно, чи нейтралізований озброєний чоловік є Абдесалемом Л., якого вважають виконавцем теракту.

Нагадаємо, у Брюсселі, в районі площі Сентелетт, в понеділок ввечері сталася стрілянина, яка призвела до загибелі двох осіб.