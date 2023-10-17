Вони теж потребують піклування та повноцінної реабілітації. Службові собаки. Кінологічні підрозділи нині є ледь не в кожній службі - в ДСНС, у прикордонників та правоохоронців. Часто собаки працюють цілодобово. За їх здоров'ям пильнують фахівців першого та єдиного в Україні ветеринарного шпиталю.

Крім того, там надають допомогу тваринам, які залишаються у безпосередній близькості до лінії фронту. Днями фахівці шпиталю відвідали Запоріжжя.

9-річний Роккі чекає на прийом ветеринара. Для пса - це поважний вік. Він має чималий досвід співпраці з вибухотехніками.

Сергій Костенко, керівник сектору управління вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Запорізькій області:

Собака добре навчена. Вона розрізняє багато зразків вибухових речовин. Тому за допомоги собаки ми можемо швидше визначити, чи є там вибухівка, чи немає. Брав участь в АТО в місті Маріуполі, був на ротаціях з пошуку вибухових речовин. Також на території нашої області та міста ми перевіряли всі повідомлення про замінування, підозрілі предмети.

Навесні Рокі занедужав.

Олена Кравченко, ветеринар Кінологічного центру ГУ НПУ в Запорізькій області:

В нього є хронічні проблеми з травленням. Зараз в нього рецидив. Знову він не їсть. Ми його крапельницями годуємо. Сподіваємось, що наші колеги нам допоможуть. Зробимо зараз УЗІ, обстеження додаткове. І в нього все буде добре.

Рокі потрапив на обстеження до найдосвідченішого ветеринара в Україні Кирила Чумакова. 2018 року він створив єдиний в Україні польовий ветеринарний шпиталь Національної поліції України.

Зараз лікар разом із командою рятує життя та здоров'я тварин у прифронтових та деокупованих регіонах.

Кирило Чумаков, керівник 1-го військового шпиталю ветеринарної медицини України:

При деокупації Київщини довелося оперувати корову, рядом лежала собака службова, стояли дітки з покаліченими котами. Ми маємо справу з бідою, з тваринними сльозами, а був такий святий великомученик Власій, який писав: "Милуючий тварин дає навзаєм Богу". Так давайте їх милувати та спасати.

Спершу перевірка зубів. Прослуховування фонендоскопом.

Кирило Чумаков, керівник 1-го військового шпиталю ветеринарної медицини України:

При обстеженні виявлена пухлина стравоходу. Як буде далі - буде видно. Будем надіятись тільки на позитивне рішення… Ніхто не говорить про евтаназію.

Кирило призначив Роккі курс крапельниць. Тим часом на прийомі вже Неш зі скаргами на біль у вухах.

Готується на пошук вибухівки. Їй тільки рік. Було запалення вуха. Внаслідок того, що було запалення, як мені пояснили в клініці, почала набиратися лімфа.

Серед пацієнтів і пес Умкас, який вижив у ДТП, в якому загинув його кінолог. Собаку тоді шукали чотири доби.

Олена Кравченко, ветеринар Кінологічного центру ГУ НПУ в Запорізькій області:

Собака з поламаної машини вискочила. Ми двоє суток шукали собаку, а потім залишили на місці ДТП речі Миколи, кінолога, і потім через сутки приїхали - собака була на місці аварії. І ця собака досі жива. Вона вже досить старенька. Ми її теж будемо оглядати.

Протягом кількох днів Кирило обстежив усіх собак поліції, нацгвардії та ДСНС.

Кирило Чумаков, керівник 1-го військового шпиталю ветеринарної медицини України:

На перший погляд, зробивши обхід кінологічного центру, я зробив висновок: кінологічний центр у відмінному стані, тварини вгодовані.

Тобто, готові й далі нести службу.