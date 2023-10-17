Україна цього року побила рекорд з кількості трансплантацій. Про це розповіла директорка з розвитку ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За 9 місяців поточного року ми зробили більшу кількість операцій ніж за весь попередній рік. Це було більше ніж 380 трансплантацій, а торік в Україні пересадили більшу кількість органів ніж у 2021-му році. З року в рік ми бачимо, що кількість трансплантацій зростає", - сказала Ірина Заславець.

Також вона відзначила, що кількість випадків донорства після смерті зростає.

"64% трансплантацій - це посмертне донорство і 36% - це родинне. Ми бачимо, що зі збільшенням кількості операцій збільшується і кількість людей, які говорять "так" донорству. Також варто відзначити роботу медіа, які говорять про цю тему", - підкреслила директорка з розвитку ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor".