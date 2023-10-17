Унаслідок обстрілу гуртожитку коледжу в місті Слов'янськ, Донецька область, який стався у ніч на вівторок, 17 жовтня, велика кількість осіб опинилася під завалами. Рятувальники ДСНС України вже працюють на місці події, намагаючись врятувати тих, хто може бути засипаний. Звістки про стан постраждалих поки що обмежені, інформація щодо кількості постраждалих та серйозності їх поранень поки недоступна.

Ситуація на місці події розвивається, і рятувальні операції тривають. Деталі та обставини події потребують подальшого розслідування.

Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи.

На місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну, використовуючи безпілотники та ракети Х-59 та С-300. Захисні сили ППО оборони зуміли ліквідувати шість ударних безпілотників і одну керовану авіаційну ракету.