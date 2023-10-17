У вівторок, 17 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про тестування нової послуги у "Дії", яка дозволить продавати авто у декілька кліків.

Це нова суперпослуга, вона революційна з точки зручності. Буде можливість придбати авто або продати його через "Дію", не потрібно буде ходити в центр МВС. Також вона має антикорупційний ефект, що не потрібно буде сплачувати комусь хабар за те, щоб в черзі купити місце або за інші якісь послуги. Це наша спільна ініціатива з МВС, це досить такий амбітний проєкт, який нам вдалось разом реалізувати. Потрібно тільки мати застосунок "Дія" на смартфоні та авто, яке продається, все інше можна зробити в декілька кліків, а номери потім отримати поштою.

Також він розповів про іншу послугу у застосунку "Обмін лампочок" та відповів на питання, де здебільшого міняють лампи на енергоощадливі.

"Вже мільйон LED-ламп було розповсюджено завдяки порталу "Дія", це і школи, лікарні, і заклади освіти, культури. Лідерами цього рейтингу є Чернігівська, Житомирська, Рівненські області. Якщо дивитись по пріоритетах, то це садочки, школи, ОСББ, дотичні заклади. Запрошуємо скористатися цією послугою всіх юридичних осіб", - додав він.