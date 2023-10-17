Вона була зачинена у власній квартирі, коли її місто Маріуполь захоплювали російські окупанти. Історію 15-річної дівчини Марійки зняли криворізькі митці. Метою було показати через головну героїню увесь біль, що переживають українці під час повномасштабного вторгнення росіян. Репортаж із прем'єри короткометражної стрічки "Закрита" - підготував наш кореспондент Артур Терещенко.

Був черговий приліт. Дякую оркам за вечір при свічках. До того як вимкнули світло, по радіо вже розмовляли російською, і схоже на те, що місто вже під повною окупацією…

Здатися чи продовжувати боротьбу - це головне запитання, на яке має відповісти героїня кінострічки "Закрита". Її прем'єра, якої відбулася в Кривому Розі.

Денис Лук'янов, оператор-постановник:

Фільм про маленьку дівчину, яка опинилася зачиненою у квартирі. Потім вона потрапляє в окупацію…

Марічці п'ятнадцять. За сценарієм, наприкінці лютого 2022 школярка залишається без звʼязку із батьками.

Півтора року тому в стані відчаю, розгубленості та невідомості опинилися мільйони українців. І режисер стрічки теж. Тому робота над сценарієм і зйомки не зайняли багато часу.

Владислав Романщик, режисер фільму:

Це був квітень 2022 року, ми тоді всі сиділи всі по домах, не було чіткого розуміння що робити, як діяти, як себе правильно вести, була тільки думка необхідності великої підтримки, і ми вирішили, що будемо робити те, що ми вміємо поки що найкраще за все - це знімати кіно.

На премʼєру стрічки завітали понад сто криворіжців. Серед тих хто разом із героїнею прожив складні емоції, була й пані Світлана.

Світлана, відвідувачка прем'єри фільму:

Сподобалася кінцівка, тому що глядач може сам домислити. В моїй голові цей фільм закінчився все ж таки позитивним моментом. Що врятували цю дівчину батьки, і я все ж таки сподіваюсь, що якщо цей фільм це уособлення нашої країни, то і для нашої країни кінцівка буде теж щаслива, все буде Україна, ми переможемо.

Нещодавно стрічка "Закрита" на міжнародному кінофестивалі "Бруківка" перемогла в номінації "Кращий короткометражний фільм про війну в Україні".