"Армія дронів" у дії. Українські війська уразили рекордні 428 одиниць російської техніки. І це показник тільки за минулий тиждень. Усе з допомогою безпілотників від "Армії дронів". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, дрони показали свою ефективність і в боях під Авдіївкою, яку постійно атакують росіяни.

Дронами комплектують нині усі підрозділи сил оборони. Бійці рівненської бригади тероборони нині проходять фахову підготовку. Зокрема, опановують навички керування дронами, скидання снарядів та відточують майстерність як не потрапити на приціл ворожого безпілотника. На навчаннях побувала Сніжана Сидорук.

Ми на пульті вмикаємо світло. Спрацьовує фотоелемент, і спрацьовує двигун на відкриття, і граната пішла вниз.

Ось так невеличкий квадрокоптер бійці тероборони перетворили на ударний. Тепер дрон може переносити боєприпаси.

Позивний «Кузьміч», солдат 104 бригади ТрО:

Максимальне навантаження на "Мавік" - шістсот грамів. Це відповідно граната Ф-1. А якщо два ВОГи - виходить вони по 270 грамів - це 540 грамів.

У бригаді тероборони з Рівненщини нині працюють над створенням роти ударних авіаційних комплексів. Хлопці назвали її "Серафими". Наразі тривають навчання пілотів БПЛА.

Сергій Костинський, офіцер групи безпілотних систем 104 бригади ТрО:

Щойно вони розуміють, що отримали цілі, отримують команду - і вони бомблять ці позиції. Тобто ми навчаємо піхотинців ховатися і маскуватися, пересуватися непомітно, а наших пілотів навчаємо знищувати умовного противника, тому що саме це вони будуть робити на бойових вже невдовзі.

Серед завдань, які ставлять бійцям - пошук ротних опорних пунктів, зосередження броньованої техніки та бойових розрахунків ворога.

Віктор Жуков, майстер-сержант 104 бригади ТрО:

Пілот аеророзвідки може від 8 до 12 годин дивитися в планшет, напружувати очі, проглядати посадку завдовжки 400-500 метрів, шукати ворога, шукати якісь зміни в ландшафті, щоб визначити пересування військ чи якісь інші зміни. Насправді це дуже нудно та монотонно. Багато хто цього не розуміє, і це теж елемент навчання, які тут люди проходять.

Офіцери, які готують спеціальний ударний підрозділ, розповідають: за місяць можуть навчати до семисот людей. Ось у цей інтелектуальний центр, розташований за кількасот кілометрів від ударних команд, надходить уся інформація з дронів. Звідси керують діями бойових підрозділів.

Сергій Костинський, офіцер групи безпілотних систем 104 бригади ТрО:

Тут працюють оператори дронів, дешифрувальники-аналітики, тут ми розшифровуємо і знаходимо цілі для роботи наших бойових підрозділів.

За словами Сергія Костинського, рота ударних авіаційних комплексів - це пілотний курс для бійців тероборони.