Як мати інтернет під час відключень світла: Федоров дав пораду [ Редагувати ]
У вівторок, 17 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що громадяни активно переходять на енергоефективні інтернет-мережі. З метою забезпечення доступності інтернету навіть під час енергетичних перебоїв, рекомендується звернутися до свого оператора зв'язку і запитати про можливість підключення до послуги PON (Passive Optical Network).
Минулого року ми багато зробили, щоб покращити зв'язок під час блекаутів і протягом цього року активно продовжуємо. Закуповується операторами й акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет-мережі. І ось цей останній інструмент є досить ефективним і корисним.
Саме тому міністр рекомендує звернутися до своїх операторів та запитати чи є у них така послуга як PON. Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн навіть якщо немає світла протягом 72 годин.
Такі послуги PON є у більшості провайдерів і вже кілька мільйонів громадян по всій країні перейшли на цю послугу. Якщо її немає у вашого оператора - потрібно перейти на іншого. Це реальна допомога під час можливих блекаутів.
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