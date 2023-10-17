У вівторок, 17 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що громадяни активно переходять на енергоефективні інтернет-мережі. З метою забезпечення доступності інтернету навіть під час енергетичних перебоїв, рекомендується звернутися до свого оператора зв'язку і запитати про можливість підключення до послуги PON (Passive Optical Network).

Минулого року ми багато зробили, щоб покращити зв'язок під час блекаутів і протягом цього року активно продовжуємо. Закуповується операторами й акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет-мережі. І ось цей останній інструмент є досить ефективним і корисним.

Саме тому міністр рекомендує звернутися до своїх операторів та запитати чи є у них така послуга як PON. Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн навіть якщо немає світла протягом 72 годин.