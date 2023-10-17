Виявився "кротом" російського ГРУ: СБУ затримала мобілізованого [ Редагувати ]
Служба безпеки України (СБУ) затримала особу, яка виявилась "кротом" російських розвідників. Ця особа була мобілізована і збирала розвіддані про "Гвардію наступу" Міністерства внутрішніх справ України. Затримання стало можливим після виявлення підозрілої діяльності цієї особи в одній з військових частин під Києвом. Про це повідомляє пресслужба відомства.
За вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України. Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії.
За даними СБУ, ворожі розвідники звернули свою увагу на цього агента через популярну ігрову інтернет-платформу, де вони можуть вступити в контакт з потенційними кандидатами. Співробітники СБУ провели операцію з затримання агента на території однієї з військових частин Нацгвардії.
Ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".
Цей агент почав співпрацювати з російською спецслужбою після його мобілізації до однієї з військових частин Нацгвардії. Він виконував завдання розвідки на користь окупантів після залучення до співпраці з ними. Результатом розкриття цього агента стало його затримання співробітниками Служби безпеки України (СБУ).
Збір розвідданих російський "крот" здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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