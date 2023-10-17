В Ужгороді тренують вівчарок-терапевтів для реабілітації воїнів [ Редагувати ]
В Україні набирає популярності каністерапія. Це метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей через спеціально навчених собак. Така зоотерапія дуже поширена у США і зараз її почали використовувати для реабілітації українських військових. На тренуванні перших трьох вівчарок-терапевтів в Ужгороді - побувала наша знімальна група.
Поліцейські кінологи Ніколетта та Вікторія щойно повернулися із прогулянки. Щонайменше тричі на день вигулюють цих тримісячних вівчарок за межами кінологічного центру в Ужгороді. Це частина адаптації песиків. Навчають їх і базових команд.
Тренують їх не для служби. У них особлива місія. Вже через три місяці ці собаки мають стати вірними друзями та справжніми каністерапевтами. Вперше в Україні з допомогою собак лікуватимуть військових.
Ніколетта Соляк - молодша інспекторка-кінолог ГУ НП в Закарпатській області:
Сам процес спілкування з собакою це вже має позитивний вплив на людину - це вже терапія. Собаки доволі емпатичні, і тому спілкування з ними приносить дуже гарний ефект для людей. Навіть погладити собаку, позайматися з нею, загальні якісь команди виконати, піти десь погуляти з нею.
Каністерапія - один із видів зоотерапії, допомагає у реабілітації людей з різними психологічними травмами за допомогою собак. Не потрібно робити чогось особливого, а просто проводити час із чотирилапим другом. Гуляти, доглядати. Цей метод досить поширений напрямок психологічної реабілітації військових у США. В Україні поліцейські вперше тренують собак для такої роботи. Чотирилапих передали сюди благодійники.
Ольга Ярема - представниця благодійного фонду:
Собаки не тільки захищають, воюють, а вони ще й лікують. Я маю надію, що ці чотирилапі терапевти зможуть насправді допомогти кожному, хто буде мати бажання отримати цю собаку, і допоможе у відкритті почуттів, певного емоційного стану, допоможуть у певній такій соціальній реабілітації.
Для такої терапії підходять собаки абсолютно різних порід. Для закарпатських військових підібрали бельгійських вівчарок.
Вікторія Гайдош - молодший інспектор-кінолог ГУ НП в Закарпатській області:
Це дуже активна порода собак, також вона дуже компанійська. Їм цікаво взаємодіяти з людьми, їм цікаво буде гратися з людьми. Але також вони можуть і проводити час на самоті.
Щоб отримати таку собаку-лікаря пройти тестування мають і військові.
Віктор Микита - голова Закарпатської ОВА:
Є портал - допомога Закарпаттю, де можна буде відповідно зареєструватися. Там буде чітко визначено віконечко, де наш ветеран зможе зайти, заповнити анкету, після цього буде проведений певний відбір, з кожним із них буде проведено інтерв'ю, після чого спеціалістами-психологами буде визначено, кому з них підходить каністерапія.
Наразі день собак проходить в іграх та соціалізації. Жити та навчатися вівчарки будуть у кінологічному центрі в Ужгороді ще три місяці. А згодом їх передадуть власникам. Поки таких пухнастих психологів троє. Але ініціатори проєкту кажуть, собак буде більше, якщо акція матиме попит.
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