Цілих будівель у колись затишній і багатолюдній Авдіївці тепер немає.

Понад 70 бойових зіткнень по всій лінії фронту. 15 атак ворога на Куп'янському напрямку. Стільки ж в районі Мар'їнки. За даними Генштабу, атакує ворог і біля Авдіївки. Це українське місто вже понад півтора року тримається під натиском росіян. Та останні кілька тижнів оборони стали найважчими й для наших військових, і для жителів міста.

Не маючи змогу взяти Авдіївку штурмом в лоб, окупанти намагаються її оточити, і частково це їм вдається. Ексклюзивний репортаж нашого воєнкора Станіслава Кухарчука з одного із найгарячіших натепер напрямків фронту.

Рух техніки, та суцільна канонада. Авдіївський напрям зараз нагадує пекло. На мапі DeepState місто на самісінькому вістрі виступу нашої оборони. Ще з минулої зими росіяни намагаються зрізати його й оточити Авдіївку. Від потужних і масованих обстрілів тепер потерпають навіть села, по яких ворожа артилерія ніколи не діставала.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Такий вигляд мають всі навколишні села з Авдіївкою, які знаходяться в принципі недалеко від міста. Зараз по них теж летить. Ось це приліт, скоріш за все, авіабомби, якою поцілили окупанти по місцевій школі. Ось наслідки, бачите.

Це школа в селі Орлівка. Росіяни монотонно день за днем його знищують. Але останній тиждень для села став справді пекельним. Через обстріли більшість місцевих жителів виїхали, залишились лише до пів-сотні людей переважно літнього віку, каже Володимир. Своїх дружину з донькою чоловік уже відправив у тил, тепер думає виїжджати й сам… Терпіти це просто не має сил.

Володимир - житель села Орлівка:

Думав літак летить, навіть не нахилився, нічого. І тут у школу як дало. Не встигнеш ні сісти, нічого. - Це вже тиждень-півтора така інтенсивність? - Тиждень… Навіть більше.

У самій Авдіївці ситуація не краща. Центр міста окупанти перетворили на суцільну руїну. З моменту свого наступу росіяни скидають на нього десятки ракет та авіабомб, снарядів взагалі не злічити. Ворог дуже близько - з передмістя доносяться звуки інтенсивних стрілецьких боїв.

Авдіївка для росіян має стратегічне значення, вона майже впритул примикає до окупованого Донецька. В ясну погоду видно навіть його спальні райони. На відміну від багатостраждальної Авдіївки, тамтешні будинки цілі та неушкоджені, та й місцеві жителі по підвалах не живуть, каже пан Сергій.

Сергій - житель Авдіївки:

- Стріляють часто ? - Да постоянно, спокойного дня нет, а сейчас еще больше… - Багато людей залишилось? -Да, еще много. Больше тисячи.

Цілих будівель у колись затишній і багатолюдній Авдіївці тепер немає. Усе місто розтрощене бомбами, ракетами та снарядами. Люди, які ще залишаються тут, з підвалів виходять лише за крайньої необхідності - запастись продуктами чи набрати води. Побачивши нас, ця жіночка пропонує поділитись своїм хлібом і одразу питає, коли вже скінчиться війна.

Та страждають в Авдіївці не тільки люди. Голодні зграї колись домашніх, а тепер безпритульних тварин бігають спустошеним містом у пошуках їжі. Кого могла, пані Олена прихистила в себе.

А так екіпаж поліції "Білий Янгол" вивозить з Авдіївки тих, хто вже не витримує обстрілів. І з кожним днем таких людей дедалі більше, каже Геннадій. Адже жоден підвал у міській забудові не здатен витримати авіаудару.

Геннадій Юдін - член екіпажу "Білий Янгол" ГУНП в Донецькій області:

Під завалами знаходяться люди, яких, на жаль, не можливо дістати. Немає техніки, ресурсів, щоб туди доїхати й відкопати тіла.

Після тижня інтенсивних обстрілів та штурмів росіяни відносно знизили темп. Але наші військові впевнені, що це ненадовго. Оборона Авдіївки ставатиме запеклішою.