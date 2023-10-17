З 16 жовтня 2023 року розпочався процес збору даних для видачі грошових виплат у Сумській області. Благодійний фонд "Право на захист" відкрив реєстрацію для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для українців, які постраждали від бойових дій.

Кого стосується?

Отримувачами грошової допомоги можуть стати особи, які постраждали внаслідок бойових дій .

. Розмір грошової допомоги від ООН в Україні становить 3600 гривень на місяць .

. Крім цього, сім'ї можуть отримати додаткові виплати для підготовки до зими.

Де і коли отримати допомогу?

Для отримання фінансової допомоги від ООН слід зареєструватись згідно наступного графіка:

В Путивлі реєстрація відбуватиметься 16 і 17 жовтня з 12:00 до 17:00 години.

У Конотопі ви можете подати заявку з 18 по 20 жовтня з 9:00 до 16:00 годин.

У місті Сула реєстрація відбудеться 22 жовтня з 10:00 до 17:00 годин.

Зверніть увагу, що ці дати та години є обмеженими, тому важливо дотримуватися зазначеного графіку для подачі заявок на фінансову допомогу.

Щоб отримати додаткову інформацію та уточнити деталі щодо отримання фінансової допомоги від ООН в Сумській області, ви можете відвідати офіційний веб-сайт благодійного фонду "Право на захист". Там ви зможете знайти актуальну інформацію та контакти для звернення.

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