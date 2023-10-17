Виплати від ООН 3600 грн на місяць: хто і як може отримати [ Редагувати ]
З 16 жовтня 2023 року розпочався процес збору даних для видачі грошових виплат у Сумській області. Благодійний фонд "Право на захист" відкрив реєстрацію для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для українців, які постраждали від бойових дій.
Кого стосується?
- Отримувачами грошової допомоги можуть стати особи, які постраждали внаслідок бойових дій.
- Розмір грошової допомоги від ООН в Україні становить 3600 гривень на місяць.
- Крім цього, сім'ї можуть отримати додаткові виплати для підготовки до зими.
Де і коли отримати допомогу?
Для отримання фінансової допомоги від ООН слід зареєструватись згідно наступного графіка:
- В Путивлі реєстрація відбуватиметься 16 і 17 жовтня з 12:00 до 17:00 години.
- У Конотопі ви можете подати заявку з 18 по 20 жовтня з 9:00 до 16:00 годин.
- У місті Сула реєстрація відбудеться 22 жовтня з 10:00 до 17:00 годин.
Зверніть увагу, що ці дати та години є обмеженими, тому важливо дотримуватися зазначеного графіку для подачі заявок на фінансову допомогу.
Щоб отримати додаткову інформацію та уточнити деталі щодо отримання фінансової допомоги від ООН в Сумській області, ви можете відвідати офіційний веб-сайт благодійного фонду "Право на захист". Там ви зможете знайти актуальну інформацію та контакти для звернення.
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