Ігри, які дають можливість виграти гроші, для багатьох українців виглядають підозріло. З одного боку, це чудова можливість весело провести час і зірвати велику суму. А з іншого – ризик наштовхнутись на шахраїв, які не виплачують гравцям виграші. Тут головне – серед усіх компаній знайти дійсно надійно. Ту, яка перевірена роками та гарантовано дотримується усіх принципів чесної та прозорої гри.

Тому якщо ви любите випробовувати удачу, вгадуючи комбінацію щасливих номерів (які можуть принести вам кілька мільйонів гривень) вам точно сподобається лотерея – улюблена національна гра у багатьох українців. Перевагу тут має сайт УНЛ, де зібрано лише перевірені та надійні ігри. Як ми в цьому переконалися? Українська національна лотерея відповідає ряду важливих критеріїв.

Наявність ліцензій для здійснення діяльності

Перш ніж запускати гру, її розробники мають пройти усі необхідні перевірки. Спеціальні комісії працюють для того, аби переконатися що лотерея використовує принцип чесної та прозорої гри. А комбінації, що випадають під час розіграшів, абсолютно випадкові.

Після цього відповідні інстанції надають лотереям ліцензії, що дозволяють проводити розіграші грошових винагород. Українська національна лотерея має усі необхідні документи, які дозволяють здійснювати діяльність на території України.

Проста взаємодія з сайтом

Почнемо з того, що самі правила гри у лотерею максимально прості. Вони детально описуються на сайті та знайомі більшості українців вже з дитинства. Усе, що потрібно – це придбати лотерейний білет та заповнити його, вказуючи комбінацію номерів, яку ви вважаєте щасливою. Вже під час трансляції буде здійснюватися розіграш – з лототрона випадатимуть кульки, на кожній з яких – окремий номер. Якщо випадає ваша комбінація, ви перемогли.

Втім, з УНЛ грати ще простіше з багатьох причин:

Швидка реєстрація на сайті. Ви вводите базову інформацію про себе – і вже за пару хвилин можете знайомитися з усіма лотереями. Купівля лотерейних білетів та оплата безпосередньо на сайті. Там же ви зможете заповнити бланки. Можливість перевірити результати трансляції на сайті або на YouTube каналі. Не обов'язково у цей момент перебувати біля екранів телевізора.

Контроль з боку наглядової комісії

Ще одна важлива перевага, яка підкреслює безпеку та надійність ігор – під час кожної трансляції у залі присутні представники наглядової комісії. Вони стежать за розіграшем та фіксують його результати.

Це дозволяє переконатися у тому, що гравець точно отримує грошову винагороду.

Відразу кілька методів отримання грошей

Якщо ви взяли участь у розіграші грошей на сайті Української національної лотереї та стали переможцем, у вас є відразу кілька інструментів, що дозволяють отримати винагороду:

Стаціонарні точки продажу лотерейних білетів. Ви можете звернутися в офіційні представництва УНЛ, щоб забрати гроші або призи. Банківський переказ. Достатньо під час реєстрації вказати реквізити вашої банківської карти. Виграш буде перераховано на неї вже протягом кількох годин після завершення трансляції. Поповнення мобільного телефону. Інколи гравці виграють невеликі суми: 5, 10, 15, 20 грн. Знімати їх готівкою чи банківським переказом не обов'язково – ви можете покласти ці гроші на мобільний рахунок.

Звісно, якщо саме ви стали тим щасливчиком, що зірвав джекпот або будь-який великий грошовий приз, вам потрібно буде сконтактуватися з представниками Української національної лотереї та завітати до офісу. Обов'язково візьміть із собою документ, що підтверджує вашу особу, а також видрукований лотерейний білет з заповненим ігровим полем.