Справа - гараж. Двадцять чотири сім'ї можуть не отримати свій довгоочікуваний будинок через 24 квадратні метри паркомісця.

У Бородянці на Київщині гальмується будівництво шестиповерхового будинку, який визначений урядом як пріоритетний через колізію. Власник напівзруйнованого обстрілами гаража, на місці якого мають звести дім, відмовляється його зносити. Чи є правові механізми вирішення таких проблем - розбиралася Ярина Марків.

Ольга Килимник, жителька Бородянки:

Позаду нас місце, де був дім моєї дочки й онука... В дім влучив російський танк. Дім знищений.

Це чоловік пані Ольги - Сергій і наш колега - оператор "Подробиць". У помешканні своєї доньки Сергій все зробив власними руками. Ремонт кухні, вітальні. Кахель у ванній. Усе в один момент зруйнували росіяни. Це перша реакція онука Єгорка на те, що окупанти зробили з його домом.

- Єгоре, ти впізнаєш, що це таке? - Впізнаю. Це наш дім...

Пані Надія - сусідка Єгорчика. Жінка переїхала з росії до України ще в молодості. А потім рф зруйнувала її дім.

Надія Жулінська, жителька Бородянки:

Я их ненавижу. Я прожила всю свою молодость с 26 лет до 60 лет, пока не разрушили.

Без даху над головою залишилось шістнадцять сімей. Наразі багатоквартирку знесли. Вона потрапила в програму експериментального відновлення від уряду як пріоритетна. І тільки-но в людей з'явилась надія на світле майбутнє - з'явились нові виклики. І проблеми.

Тамара, мешканка Бородянки:

Гарний проєкт, гарна площадка, прибудинкова територія. Але плани змінилися через 1 людину. У вересні мали розпочати розпочинати будівництво. Архітектори вже узаконили проєкт. Вже все було підписано. Але єдиний нюанс - це гараж на території нашого двору, який не дозволяє, там 8 м від будинка має бути територія, що можна було вільно проїжджати.

Ось генплан. Блакитне - площа, на якій простягатиметься багатоквартирка із прибудинковою територією. А темніший прямокутний посередині - гараж. Ось цей. І його власник відмовляється зносити споруду.

Наталія Литвин, в.о. начальника Відділу містобудування та архітектури Бородянської селищної ради:

І через цю земельну ділянку ми не можемо повноцінно посадити будинок, тому що ми маємо відступити санітарні норми від гаража. Раніше був будинок, але він був менший, але ж тепер ми збільшили висотність будинку, тому що недоцільно будувати двоповерховий житловий будинок, ми можемо побудувати шестиповерховий.

Будинок більшої площі, нової якості, в новій конфігурації, де передбачений ліфт і повноцінна інфраструктура двору. Проживатимуть тут, за планом, вже не 16, а 24 сім'ї. Та через 24 квадратних метрів гаража - будівництво може не відбутися.

Ігор Давидов, військовий ЗСУ, житель Бородянки:

Дуже прикро дивитися на це все зі сторони, коли на сході та майже по всій країні йде війна.

Надія Жулінська, жителька Бородянки:

Я живу у людей. І дочка моя живе у людей. Я очень хочу здесь жить. Я надеюсь, что человек поймет нас.

Сусіди кажуть, хто б що не робив - чоловік на поступки не йде. То який вихід? Змінювати проєкт будівництва?

Наталія Литвин, в.о. начальника відділу містобудування та архітектури Бородянської селищної ради:

Це дуже важко і дуже складно. Так, я розумію, якщо ми вже в такій безвиході будемо, то будемо до дороги тулити житловий будинок, але ж тут проходять червоні лінії вулиці. Тут є певні обмеження, які ми маємо виконати, бо поруч траса.

Ольга Килимник, жителька Бородянки:

Ми хочемо не опустить момент, тому що вже кінець року, якщо будівництво не розпочнеться, і просто підуть гроші з програми, і ці люди залишаться без житла.

У місцевій владі кажуть, що пропонували власнику гаража - альтернативу, обмежену мораторієм на землю.

Олександр Сахарук, очільник Бородянської ОТГ:

Ми як депутатський корпус запропонували йому декілька варіантів. Через те, що зараз воєнний стан, то ми обмежені, скажемо так, у своїх діях виконавчих, але він чомусь не погодився. Я думаю, що в цьому питанні ми досягнемо перемоги.

Ми поспілкувалися і з власником гаража - Володимиром. Чоловік хоче одного - гарантій.

Володимир, власник гаража:

Сказали: викупити не можемо, давайте вам поміняємо. Кажу: мене це абсолютно влаштовує. Але потім цей варіант скасували через якусь причину, незалежну від мене. І запропонували нам зараз відмовитися від земельної ділянки, а потім колись після війни може вам щось нададуть. Це ж не тільки я не погодився на цей варіант. Ще 6 осіб також не погодилися на цей варіант.

А на чиїй стороні закон? Чи можливо спростити процедуру і, зрештою, запустити будівництво?

Марк Копанчук, адвокат юридичної компанії:

Напряму просто щоб орган місцевого самоврядування міг викупити цю ділянку, у нього немає чітких правових підстав. Як варіант, можна запропонувати цій людині - це те, що їй нададуть в користування якусь земельну ділянку.

Або сподіватися на людяність власника гаража.