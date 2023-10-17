Більше половини поранених окупантів втратили руки і ноги [ Редагувати ]
За інформацією заступника міністра праці та соціального захисту рф Олексія Вовченка, понад половина учасників війни з Україною, які проходять медико-соціальну експертизу в росії, мають ампутації. Про це повідомляє Інтерфакс.
Зокрема:
- 80% з них мають ампутації нижніх кінцівок.
- близько 54% з усіх огляданих визнані інвалідами з ампутацією кінцівок.
Вовченко зауважив, що для мешканців рф ця ситуація є великою проблемою, і її масштаби надзвичайно високі.
У порівнянні з цивільним населенням, учасники війни мають надзвичайно великий відсоток ампутацій. Міністерство праці та соціального захисту рф здійснює систематичний моніторинг щодо умов і рекомендацій, які стосуються учасників війни з Україною.
Раніше ми писали про те, що намагаючись захопити Авдіївку окупанти втратили вже понад 60 танків та БТР.
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