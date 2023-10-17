Вступ України до Північноатлантичного Альянсу може бути ключовим фактором, який забезпечить економічний ріст країни після завершення війни, однак її членство в альянсі буде вигідне не лише для українських, а й для європейських підприємців, таку думку у авторській статті для видання EuToday висловила власниця української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи компаній Аурум Груп Альона Лебедєва.

"Вступ до НАТО – це не лише цивілізаційний вибір та гарантії спільної оборони, а й суттєвий стимул для розвитку економіки держави, про що у цьому контексті говорять вкрай рідко. За прикладом держав Східної Європи, можна відстежити суттєве збільшення прямих зовнішніх інвестицій. Для прикладу, у Румунії в рік вступу до НАТО (2004) прямі іноземні інвестиції збільшилися на 141% порівняно з попереднім роком, - прокоментувала Альона Лебедєва, - Коли в Україну інвестувати стане безпечно та вигідно, низка світових гравців побачать у наших надрах, людському та промисловому потенціалі дуже цінні активи".

Продовжуючи, власниця Аурум Груп підкреслила: "За відкритими даними, Україна є однією з ресурсно найбагатших держав континенту – ми займаємо перше місце в Європі за запасами уранових та марганцевих руд, кам’яного вугілля, друге – за запасами залізної руди, титану, ртуті та покладами природного газу. Наша держава – провідний виробник сільськогосподарської продукції, а за підрахунками експертів, родючі чорноземами землі України можуть забезпечувати продовольством 600 мільйонів людей, що в умовах глобалізації є неймовірно важливим чинником світової продовольчої безпеки. Тож членство України у НАТО – вигідне не лише українським, а й для європейських підприємців".

На думку Альони Лебедєвої, "чіткі правила ведення бізнесу", які існують у країнах Заходу, швидше впроваджуються у практику підприємствами нових членах НАТО, що "мотивує навіть менш рішучих інвесторів вкладати кошти та бачити більше можливостей і потенційних активів", що для України є вкрай важливим на етапі повоєнної відбудови та відновлення.

"Дуже важливо закінчити війну перемогою України, і від цього буквально залежить наше майбутнє. Важливо, щоб не лише у нашій державі, а й у всьому західному світі розуміли цінність України для світової економіки. Адже інвестиції в Україну, її промисловість та економічний ріст прямо починаються з військової допомоги, яку надають нам наші союзники вже сьогодні. Додає впевненості і результативність чергового засідання Рамштайн-16, на якому близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж 33 млрд доларів на пряму безпекову допомогу нашій країні, - пояснила Альона Лебедєва, - Я впевнена, повноцінне членство в Північноатлантичному альянсі стане запорукою майбутнього економічного стрибка України".

Раніше, власниця Аурум Груп Альона Лебедєва назвала оптимальні кроки на шляху "євроінтеграції" української залізниці.

Нагадаємо, п'ять промислових підприємств у Луганській області, а також два підприємства аграрного сектору в Запорізькій і Харківській областях (загалом – 12 тис. га землі), що входять до складу Аурум Груп, значно постраждали під час бойових дій і досі перебувають в окупації.

Українська багатопрофільна промислово-інвестиційна група компаній Аурум Груп працює на ринку вагонобудування, ремонту рухомого складу, вантажних залізничних перевезень, промислового насособудування, хімічної промисловості, нерухомості та сільського господарства.