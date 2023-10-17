"Членство України у НАТО – вигідне не лише для українських, а й для європейських підприємців" - Альона Лебедєва [ Редагувати ]
Вступ України до Північноатлантичного Альянсу може бути ключовим фактором, який забезпечить економічний ріст країни після завершення війни, однак її членство в альянсі буде вигідне не лише для українських, а й для європейських підприємців, таку думку у авторській статті для видання EuToday висловила власниця української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи компаній Аурум Груп Альона Лебедєва.
"Вступ до НАТО – це не лише цивілізаційний вибір та гарантії спільної оборони, а й суттєвий стимул для розвитку економіки держави, про що у цьому контексті говорять вкрай рідко. За прикладом держав Східної Європи, можна відстежити суттєве збільшення прямих зовнішніх інвестицій. Для прикладу, у Румунії в рік вступу до НАТО (2004) прямі іноземні інвестиції збільшилися на 141% порівняно з попереднім роком, - прокоментувала Альона Лебедєва, - Коли в Україну інвестувати стане безпечно та вигідно, низка світових гравців побачать у наших надрах, людському та промисловому потенціалі дуже цінні активи".
Продовжуючи, власниця Аурум Груп підкреслила: "За відкритими даними, Україна є однією з ресурсно найбагатших держав континенту – ми займаємо перше місце в Європі за запасами уранових та марганцевих руд, кам’яного вугілля, друге – за запасами залізної руди, титану, ртуті та покладами природного газу. Наша держава – провідний виробник сільськогосподарської продукції, а за підрахунками експертів, родючі чорноземами землі України можуть забезпечувати продовольством 600 мільйонів людей, що в умовах глобалізації є неймовірно важливим чинником світової продовольчої безпеки. Тож членство України у НАТО – вигідне не лише українським, а й для європейських підприємців".
На думку Альони Лебедєвої, "чіткі правила ведення бізнесу", які існують у країнах Заходу, швидше впроваджуються у практику підприємствами нових членах НАТО, що "мотивує навіть менш рішучих інвесторів вкладати кошти та бачити більше можливостей і потенційних активів", що для України є вкрай важливим на етапі повоєнної відбудови та відновлення.
"Дуже важливо закінчити війну перемогою України, і від цього буквально залежить наше майбутнє. Важливо, щоб не лише у нашій державі, а й у всьому західному світі розуміли цінність України для світової економіки. Адже інвестиції в Україну, її промисловість та економічний ріст прямо починаються з військової допомоги, яку надають нам наші союзники вже сьогодні. Додає впевненості і результативність чергового засідання Рамштайн-16, на якому близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж 33 млрд доларів на пряму безпекову допомогу нашій країні, - пояснила Альона Лебедєва, - Я впевнена, повноцінне членство в Північноатлантичному альянсі стане запорукою майбутнього економічного стрибка України".
Раніше, власниця Аурум Груп Альона Лебедєва назвала оптимальні кроки на шляху "євроінтеграції" української залізниці.
Нагадаємо, п'ять промислових підприємств у Луганській області, а також два підприємства аграрного сектору в Запорізькій і Харківській областях (загалом – 12 тис. га землі), що входять до складу Аурум Груп, значно постраждали під час бойових дій і досі перебувають в окупації.
Українська багатопрофільна промислово-інвестиційна група компаній Аурум Груп працює на ринку вагонобудування, ремонту рухомого складу, вантажних залізничних перевезень, промислового насособудування, хімічної промисловості, нерухомості та сільського господарства.
по темі
Ігри, які дають можливість виграти гроші, для багатьох українців виглядають підозріло. З одного боку, це чудова можливість весело провести час і зірвати велику суму
Щоб дізнатися інформацію про військовополонених чи цивільних заручників, родичам і близьким таких осіб необхідно подати відповідну заявку
Місто Київ завжди було відоме своєю багатою культурною спадщиною. Навіть у мінливі часи та в умовах різних викликів, які можуть виникнути, культурне та розважальне життя міста продовжує пульсувати і надихати
Згідно з передбаченнями астрологів, на початку жовтня життя трьох знаків зодіаку переживе раптовий поворот на 180 градусів, приносячи глобальні зміни та несподівані події
З 5 жовтня українці матимуть можливість передавати показники лічильника за спожитий газ різними способами, включаючи чатботи, СМС, автоматичний режим та інші