Екстрений саміт лідерів ЄС відбудеться сьогодні за ініціативи голови Європейської ради Шарля Мішеля. У режимі відеоконференції учасники будуть обговорювати напад ХАМАСу та відповідь Ізраїлю, і проблеми, які провокує ця війна. Євросоюз прагне виробити єдину і чітку позицію в цій ситуації.

Які розбіжності всередині ЄС виникли через загострення конфлікту на Близькому сході? Далі.

Ізраїль має право на свій захист. Такої позиції дотримуються в Євросоюзі від початку загострення конфлікту на Близькому Сході. Водночас європейських лідерів тривожить облога Сектора Гази, і доля мирного населення, яке стало заручником ситуації.

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Ми рішуче засуджуємо ХАМАС та його жорстокі терористичні атаки проти Ізраїлю та його народу. Терору немає виправдання, і ми закликаємо до негайного та безумовного звільнення всіх заручників. Ми повністю солідарні з народом Ізраїлю та країною, яка має право захищатися у повній відповідності до міжнародного права.

Щоб висловити свою солідарність з народом Ізраїлю, в країну прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільниця Європарламенту Роберта Мецола. Вони поспілкувалися з керівництвом та відвідали кібуц Кфар-Аза, де бойовики ХАМАСу вбили понад сотню мирних жителів. Урсулі фон дер Ляєн навіть довелося спускатися в укриття під час повітряної тривоги. Голова Єврокомісії запевнила керівництво Ізраїлю в непохитній підтримці з боку Європи. За що її згодом розкритикували в Брюсселі, повідомило видання "Політіко". Чиновницю звинуватили в тому, що під час візиту вона нічого не сказала про гуманітарні наслідки дій Ізраїлю в Газі. Та вже за кілька днів Єврокомісія оголосила про створення повітряного коридору з гуманітарною допомогою для палестинців.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Ми запускаємо гуманітарний повітряний коридор від ЄС до Гази через Єгипет. Перші два рейси вирушать цього тижня. Вони доставлять гуманітарні вантажі до Гази, а ми будемо далі працювати з нашими партнерами в регіоні, щоб закривати потреби на місцях.

Ще одне непорозуміння в ЄС виникло через надання допомоги палестинцям. Щойно ХАМАС завдав удару по Ізраїлю, Єврокомісар з політики безпеки та сусідства Олівер Варгеї сказав, що Брюссель заморозить фінансову підтримку палестинському народові на майже 700 мільйонів євро. Ще через добу верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пообіцяв виділити на допомогу палестинцям більше грошей. Врешті Урсула фон дер Ляєн заявила, що суму на ці потреби збільшать утричі.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Перед обличчям цього жаху Ізраїль має право захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права. І зараз палестинці в Газі потребують гуманітарної допомоги. Вони не можуть розплачуватись за варварства ХАМАСу. Тому Єврокомісія оголосила про потроєння гуманітарної допомоги для цивільних у Газі до 75 мільйонів євро.

Допомога мирному населенню та уникнення регіональної ескалації - стануть головними темами на екстреному саміті лідерів ЄС. Також обговорюватимуть можливе посилення екстремізму та міграцію населення.