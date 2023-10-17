У результаті спецоперації DRAGONFLY, спрямованої на ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську, було знищено дев'ять російських гелікоптерів різних модифікацій, пускову установку протиповітряного оборонного комплексу (ППО), склад боєприпасів та іншу військову техніку. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Спеціальні сили отримали інформацію щодо використання аеродромів у Бердянську та Луганську ворогом, де знаходилася значна кількість авіаційної та спеціальної техніки, а також боєприпасів. Отримавши підтвердження цієї інформації, координати та інші необхідні дані були передані військовим підрозділам Сил оборони для проведення удару.

Внаслідок цієї спецоперації, яка відбулася в ніч з 16 на 17 жовтня, ворожі сили зазнали значних втрат. Було знищено дев'ять гелікоптерів різних модифікацій, а також велику кількість іншої військової техніки. Також пошкоджено пускову установку ППО та склад боєприпасів. Злітні смуги на аеродромах були також пошкоджені.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

пускова установка ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Раніше ми писали про те. що на Донбасі за пару годин дрон ЗСУ знищив два десятки окупантів.