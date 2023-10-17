Мінус 9 гелікоптерів та ППО: у ССО розповіли про операції в Бердянську та Луганську [ Редагувати ]
У результаті спецоперації DRAGONFLY, спрямованої на ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську, було знищено дев'ять російських гелікоптерів різних модифікацій, пускову установку протиповітряного оборонного комплексу (ППО), склад боєприпасів та іншу військову техніку. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.
Спеціальні сили отримали інформацію щодо використання аеродромів у Бердянську та Луганську ворогом, де знаходилася значна кількість авіаційної та спеціальної техніки, а також боєприпасів. Отримавши підтвердження цієї інформації, координати та інші необхідні дані були передані військовим підрозділам Сил оборони для проведення удару.
Внаслідок цієї спецоперації, яка відбулася в ніч з 16 на 17 жовтня, ворожі сили зазнали значних втрат. Було знищено дев'ять гелікоптерів різних модифікацій, а також велику кількість іншої військової техніки. Також пошкоджено пускову установку ППО та склад боєприпасів. Злітні смуги на аеродромах були також пошкоджені.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
- спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
- пускова установка ППО
- склад боєприпасів
- пошкоджено злітні смуги аеродромів
Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.
Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.
Раніше ми писали про те. що на Донбасі за пару годин дрон ЗСУ знищив два десятки окупантів.
по темі
Українські військові, що діють в складі Сил спеціальних операцій, успішно ліквідували ще одну російську гармату Д-30
У Дніпропетровській області у вівторок, 17 жовтня, стався вибух у будинку, після якого чоловік опинився під завалами
За останній час в Україні внесли певні зміни і покращення в сфері рівноправності жінок і чоловіків в українській армії
Російська армія зазнала значних втрат в ході свого наступу на Авдіївку в Донецькій області
На Бахмутському напрямку сили ЗСУ знищили військову техніку росіян на 1,8 млн доларів