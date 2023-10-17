Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук Ярослава Дубневича, народного депутата, у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, Дубневич, протягом 2013-2017 років, організував схему для крадіжки газу, використовуючи підконтрольні йому службові особи в ТЕЦ (теплоелектроцентралях) Новояворівської та Новороздільської на суму понад 2,1 мільярда гривень.

ТЕЦ укладали угоди про закупівлю природного газу за пільговою ціною від "Нафтогаз України", проте цей газ використовувався не для виробництва тепла для населення, а для виробництва електроенергії, яку продавали через підприємство "Енергоринок" за ринковою ціною. За розрахунками НАБУ, учасники схеми отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 мільярда гривень.

Протягом 2013-2018 років народний депутат організував "відмивання" частини грошей - 450 мільйонів гривень, використовуючи підконтрольні фірми та офшорні компанії на Кіпрі та Маршаллових Островах. Остаточно кошти повернулися в Україну у вигляді іноземних інвестицій для нового бізнесу в Львівській області. Дії Дубневича кваліфікуються за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

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