Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорювалася ситуація на фронті та підтримка з боку міжнародних партнерів.

На засіданні прозвучали важливі доповіді від командувачів та інших військових експертів, що розглядали поточний стан справ на фронті та необхідні дії для забезпечення національної безпеки та військового успіху.

Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці!

Він також висловив подяку тим, хто допомагає ефективно знищувати логістику та бази загарбників на нашій території. Зеленський підкреслив досягнені результати у цьому напрямку. Крім того, він висловив вдячність деяким нашим союзникам за надану ефективну військову підтримку згідно з раніше укладеними домовленостями.

Маємо результат в нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, і це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє - кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта - усе це має значення. Постійність наших результатів - це постійність підтримки України світом.

Президент зазначив, що на Ставці була також доповідь щодо захисту берегів Чорного моря та Дунайського регіону, яка стосувалася захисту наших громадян, портів та нашого експорту. Учасники засідання обговорили цей аспект окремо. Також в рамках засідання була проведена детальна дискусія щодо міжнародної політики та актуальних змін на міжнародній арені. Доповідали на засіданні як урядовці, так і представники розвідки.

Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь - це наша сила. Наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною. Допомагати. Дбати про тих, хто поруч. Знайти своє місце у спільній роботі народу - це важливо.

Раніше у ССО розповіли про операції в Бердянську та Луганську.