Сьогодні Всесвітній день донорства та трансплантації органів. Існує доволі багато захворювань органів, які не лікуються лікарськими засобами, а потребують тільки трансплантації.

В цей день віддають шану донорам та членам їх родин, які дають згоду на забір органів, рятуючи життя інших людей. Про те, як посмертне, трупне донорство впроваджується в Україні, скільки людей врятувало та як сприймається українцями - Роман Барашев розкаже.

Відділення хірургії та трансплантації хвороби Інститут Шалімова. 2 тижні тому хмельничанину Максиму, що понад 10 років страждав на смертельне аутоімунне захворювання, зробили пересадку. Від посмертного донора.

Максим Підлісний, пацієнт Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Десь о 8-й годині подзвонили, що є печінка. Десь 4 чи 6 годин давали, щоб дістатися до Києва, до Інституту.

Катерина Підлісна, дружина Максима:

Йому гіршало з кожним днем​. Були набряки, вода накопичувалася в організмі... На операцію він прийшов - 110 кг, буквально сьогодні важили - 87 кг. За 15 діб він реально схуд на 23 кг.

Максима могла врятувати лише трансплантацію органу - наголошують лікарі. Хвороба розширення вбивала його тіло.

Олександр Гриненко, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки:

Трансплантація печінки - це найскладніша трансплантація, цей орган - найскладніший для пересадки. При трансплантації нирки є план Б: штучна трансплантація, штучна нирка, гемодіаліз, при трансплантації серця та печінки плану Б не існує, треба, щоб успіх був з першого разу.

Посмертні трансплантації узаконені в Україні лише 3 роки тому. Відтоді відділ Олександра Гриненка в середньому робить по 30 пересадок на рік. Приблизно третина - це пересадка частини печінки від родинних донорів. Решта міститься підтримує органи від посмертних донорів.

Олександр Гриненко, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки:

Це не ті цифри, які б нам хотілось мати, але це краще ніж те, що було три роки тому. Наш орієнтир бажаний - від 500 до 1000 трансплантацій печінки на рік по всій Україні. На жаль, зараз ми й до сотні не дотягуємо, якщо взяти всі центри докупи. Роботи ще багато.

Роботи насамперед зі ставленням суспільства до посмертного донорства. Воно змінюється поступово, кажуть лікарі. Ще далеко не кожен готовий дати згоду на те, щоб після смерті його органи могли врятувати чиєсь життя.

Галина Загниборода, медсестра:

Це люди з таким великим серцем, це просто такий людський подвиг.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Раніше дуже багато було спекуляцій на цій темі, що це чорні трансплантологи, зараз це в прозорому, правовому полі. Цей дає можливість зберегти багато-багато життя.

Одна людина, яка дає згоду стати посмертним донором, може врятувати відразу кілька життів - наголошують медики! Днями хірурги Інституту Шалімова разом із львівськими колегами провели унікальну трансплантацію. Пересадили органи від 19-річного посмертного донора 5 смертельно хворим! З них двоє - діти. Хворі отримали серце, дві нирки та дві частини печінки.

Олександр Гриненко, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки:

Батьки дитини дозволили зробити забір. Донором була дитина, і психоемоційно кожен, хто поставить себе на їхнє місце, зрозуміють наскільки це важко, але вони все одно пішли на цей крок.

У відділі трансплантації печінки Інституту Шалімова пересадки робили й півторарічній дитині, і 72-річному пенсіонеру. Зазвичай смертельно хворим такі операції подовжують життя на 10, 20 та навіть більше років. До того ж покращують якість життя!

Олександр Гриненко, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки:

Людина повертається в абсолютно нормальному стані в життя. Жінки можуть народжувати, чоловіки можуть працювати.

В умовах війни роботи у хірургів значно збільшилося. Пораненим на фронті бійцям нерідко доводиться робити надскладні операції.

Юрій Бовкун, військовослужбовець 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців:

Знаю, що це рідкісна операція, мене зразу попередили, що вона дуже складна, і є певні ризики.

На місці великого пальця правої руки, що був втрачений у бою на Бахмутському напрямку, Юрію пересадили вказівний палець з його ногами. Такі операції виконуються вкрай рідко, навіть хірурги світового рівня.

Юрій Бовкун, військовослужбовець 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців

Якщо все складеться, я б дуже хотів, щоб наступний сюжет був з кабіни "Боїнга".

За фахом Юрій - пілот. Повернутися в професію для цього навіть не мрія. Мета. Як і для багатьох бійців, які проходять лікування в Інституті Шалімова.

Галина Загниборода, медсестра:

Вони дуже вмотивовані, дуже серйозні. Ти дивишся на нього, буває капне сльоза, а він... У нього такий погляд - він наче ще там, хоч він тут, але він ще там. Терплячі такі. Просто життєлюбні хлопці.

Хірургам-трансплантологам в умовах війни доводиться вирішувати безліч складних завдань. Втім результат мотивує. Десятки людей після операції отримують другий шанс на повноцінне життя.

Катерина Підлісна, дружина пацієнта з пересадженим органом: