Під Дніпром стався вибух в будинку [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області у вівторок, 17 жовтня, стався вибух у будинку, після якого чоловік опинився під завалами. Однак його вдалось врятувати. Цю інформацію повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік.
Фахівці ДСНС врятували постраждалого та передали медикам.
"53-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні", - констатували рятувальники.
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