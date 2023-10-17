У Дніпропетровській області у вівторок, 17 жовтня, стався вибух у будинку, після якого чоловік опинився під завалами. Однак його вдалось врятувати. Цю інформацію повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік.

Фахівці ДСНС врятували постраждалого та передали медикам.

"53-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні", - констатували рятувальники.

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